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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Puan durumuna göre kim birinci oldu?

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Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Puan durumuna göre kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta bir haftayı daha geride bıraktı. Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 400. Bölümüyle haftanın finalini yaptı. Haftanın son gününde bir gelin-kaynana ekibi yarışmadan elenirken; bir gelin 5 altın bileziği kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Puan durumuna göre kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 22 Kasım tarihli bölümünde çifte heyecan yaşandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Gelinim Mutfakta gelinleri bir tatlı tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Haftanın finalinde Çiğdem-Elif Akçam, Şaheste-Melike Denktaş, Aysel Açıkalın-Duygu Çınar ve Pakize-Gamze Acar çiftleri "katmer tatlısı" ile yarıştılar!

Gelinim Mutfakta'nın 80. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Çiğdem-Elif Akçam ve Şaheste-Melike Denktaş çiftinden birisi kazandı. 

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün sonuncusu 7 puanla Duygu oldu, kural hatası yapan yarışmacının 2 puanı eksildi ve 5 puanla günü tamamladı. Duygu’yu 9 puanla Gamze takip etti ancak, kural hatası yapan yarışmacının 2 puanı eksildi ve 7 puanla günü tamamladı. Gün birincisi ise 18 puanla Melike olurken; Elif 16 puanla günü ikinci tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?

Haftalık değerlendirme sonunda ise eleme adayları Gamze ve Duygu oldu. Son ikiye kalan yarışmacılardan Gamze 40 puanla elendi, Duygu 45 puanla son anda elenmekten kurtuldu. Kayınvalidelerden 74 puan alan Melike, bilezikleri kazandı. Elif 1 puanla bilezikleri kaybetti.

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