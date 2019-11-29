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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Melike neden ayrıldı?

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Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Melike neden ayrıldı?

Gelinim Mutfakta’da bir eleme bölümünü daha geride kaldı. Birbirinden iddialı olan Gelinim Mutfakta gelinleri her hafta olduğu gibi bu haftada bir tatlı tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Gün sonunda önce günün ve haftanın kazananı belli oldu, ardından elenen gelin-kaynana ekibi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın kazananı hangi gelin oldu?

Gelinim Mutfakta 405. Bölümüyle ekranlardaydı. Yarışmada önce günün kazananı belirlendi, ardından 5 altın bileziğin kazananı belli oldu. Gün sonunda ise bir gelin-kaynana Gelinim Mutfakta’dan elendi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın kazananı hangi gelin oldu?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Aydan Topçu ve Melike Denktaş aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Verilen puanlar sonucunda Melike, çeyrek altını almaya hak kazandı. 

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 81. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Çiğdem-Elif Akçam ve Şaheste-Melike Denktaş çiftinden birisi kazandı. Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan isim 66 puanla Elif oldu. 

KİM ELENDİ?

Sıra elemeye geldiğinde ise bir sürpriz yaşandı. Puanlama sonucunda Hülya-Aydan Topçu elenecekti ancak sağlık problemi nedeniyle Şaheste-Melike Denktaş kendi istekleriyle yarışmadan ayrıldı.

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