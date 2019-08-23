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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.08.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Kendi istekleriyle ayrıldılar

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Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Kendi istekleriyle ayrıldılar

Gelinim Mutfakta 23 Ağustos Cuma günü yayınlanan bölümüyle yeni sezonunun ilk haftasını geride bıraktı. Gelinlerden biri yeni sezonun ilk bileziklerini alırken; bir gelin kaynana ekibi Gelinim Mutfakta’ya veda etti. Ancak bu kez veda eden isimler puanlarıyla değil, kendi istekleriyle ayrıldılar. Peki, Gelinim Mutfakta’dan bu hafta kim elendi?

Gelinim Mutfakta'nın 23 Ağustos 2019'da yayınlanan 335. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya çiftleri "gazoz tatlısı" ile yarıştılar

Gün sonuncusu 8 puanla Hülya oldu, Hülya'yı 9 puanla Gülcan takip etti. Gün birincisi olan Hatice, çeyrek altını almaya hak kazandı. Ezgi ise 10 puanla günü ikincilikle tamamladı.

Haftalık değerlendirmeler sonunda 65 puan toplayan Hatice, 5 altın bileziği almaya hak kazandı. Son ikiye ise Hülya ve Gülcan kaldı. Kayınvalidelerden 42 puan alan Hülya elendi, ancak bu anlarda şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Besime ve Gülcan Ekici, yarışmadan kendi istekleriyle ayrıldılar. Annesinin rahatsız olduğunu açıklayan Besime Hanım, Fatih Ürek’ten izin istedi. Bu nedenle Hülya ve Zeynep Bütün çiftleri yarışmada kalmaya devam edecek.

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