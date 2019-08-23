Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Kendi istekleriyle ayrıldılar
Gelinim Mutfakta 23 Ağustos Cuma günü yayınlanan bölümüyle yeni sezonunun ilk haftasını geride bıraktı. Gelinlerden biri yeni sezonun ilk bileziklerini alırken; bir gelin kaynana ekibi Gelinim Mutfakta’ya veda etti. Ancak bu kez veda eden isimler puanlarıyla değil, kendi istekleriyle ayrıldılar. Peki, Gelinim Mutfakta’dan bu hafta kim elendi?
Gelinim Mutfakta'nın 23 Ağustos 2019'da yayınlanan 335. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya çiftleri "gazoz tatlısı" ile yarıştılar
Gün sonuncusu 8 puanla Hülya oldu, Hülya'yı 9 puanla Gülcan takip etti. Gün birincisi olan Hatice, çeyrek altını almaya hak kazandı. Ezgi ise 10 puanla günü ikincilikle tamamladı.
Haftalık değerlendirmeler sonunda 65 puan toplayan Hatice, 5 altın bileziği almaya hak kazandı. Son ikiye ise Hülya ve Gülcan kaldı. Kayınvalidelerden 42 puan alan Hülya elendi, ancak bu anlarda şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Besime ve Gülcan Ekici, yarışmadan kendi istekleriyle ayrıldılar. Annesinin rahatsız olduğunu açıklayan Besime Hanım, Fatih Ürek’ten izin istedi. Bu nedenle Hülya ve Zeynep Bütün çiftleri yarışmada kalmaya devam edecek.
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