Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Kendi isteğiyle elendi
Gelinim Mutfakta ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Yarışmacıları hafta içleri çeyrek altın ile haftanın finalinde ise 5 bilezikle ödüllendiren Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde bir de veda yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, son bölümde neler yaşandı?
Hafta içi her gün aynı saatte yayınlanan Gelinim Mutfakta’nın 180. bölümünde, Reyhan-Ezgi Yıldırım, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri Karadeniz’in en sevilen yemeği “yufka tatlısı” tarifi ile yarıştılar.
Günün en düşük puanını Cansu ve Ezgi aldı, 20 puan toplayan Hatice çeyrek altını almaya hak kazandı. 5 günün puanları toplandıktan sonra haftanın birincisi Hatice oldu. 57 puan toplayan Hatice, 5 bileziği almaya hak kazandı. Son ikiye ise Cansu ve Elif kaldı. Doğum yaptıktan sonra yarışmaya yeniden dönen Cansu elendi. Ancak Fatih Ürek’in elenen ismi söylemesi ardından büyük bir sürpriz yaşandı. Bir başka yarışmacı onun yerine ayrılmak istedi. Annesinin sağlık sorunları olduğunu ifade eden Cansu ve kayınvalidesi Reyhan Hanım, yarışmadan ayrılma kararı aldı.
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