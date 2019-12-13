Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte puan durumuna göre Gelinim Mutfakta'dan elenen isim

Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Gelinim Mutfakta gelinleri her final günü olduğu gibi bu hafta da tatlı tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Gelinim Mutfakta'nın 12 Aralık 2019'da yayınlanan 415. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Ayten-Yağmur Öz, Şükriye-Buse Gökçay ve Hülya-Aydan Topçu çiftleri "çubuklu kek tarifi " ile yarıştılar. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı?

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Yağmur Öz ve Aydan Topçu aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?

Haftalık değerlendirme sonucunda Gelinim Mutfakta'da son ikiye Buse ve Yağmur kaldı. Buse 45 puanla yarışmadan elendi. Buse ve kayınvalidesi Şükriye Hanım, Gelinim Mutfakta'dan elendi. İkili yarışmada 1 hafta kalabildi.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 83. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu! Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Çiğdem-Elif Akçam ve Hülya-Aydan Topçu çiftinden birisi kazandı. Haftanın birincisi ise 61 puan toplayan Aydan oldu. Elif 54 puanla haftayı ikinci olarak tamamladı.