Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte puan durumuna göre elenen isim
Gelinim Mutfakta yarışması 185. bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Büyük bir mücadelenin yaşandığı haftanın finalinde bu kez duygusal anlar yaşandı. Ziyafet Hanım’ın ailesi hakkında söyledikleri Gelinim Mutfakta’nın diğer yarışmacılarını da gözyaşlarına boğdu. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?
Gelinim Mutfakta 30 Kasım tarihli bölümüyle haftanın finalini yaptı. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanladığı yarışmanın yayınlanan son bölümüne Ziyafet Hanım’ın açıkladığı gerçek damga vurdu. Yarışmaya katıldığında dört çocuğu olduğunu söyleyen Ziyafet Hanım, yıllar önce hayatını kaybeden görümcesinin 2 çocuğuna da kendisinin baktığını ifade etti. Böylece yarışmaya beraber katıldığı Elif’in görümcesinin gelini olduğu ortaya çıktı. Duygusal anların ardından ise eleme heyecanı yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte puan durumuna göre elenen isim...
Gelinim Mutfakta 185. bölümde, Şennur-Elvan Biryol, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "ev yapımı cup cheesecake" tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı.
Elvan 8 puanla gün sonuncusu, 13 puan toplayan Cansu ise gün birincisi oldu. Tüm puanlar toplandıktan sonra haftanın birincisi Hatice oldu. 63 puan toplayan Hatice, 5 bileziği almaya hak kazandı. Son ikiye ise Cansu ve Elvan kaldı. Hafta boyunca 45 puan toplayan Elvan, yarışmaya veda etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle