Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte puan durumu
Gelinim Mutfakta 190. bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Fatih Ürek’in sunuculuğu üstlendiği renkli yarışmanın yayınlanan son bölümünde gelinlerden biri 5 bileziği almanın mutluluğunu yaşarken; bir gelin-kaynana ekibi elenme hüznü yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?
Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta kazandırmaya ve elemeye devam ediyor. Haftanın başında yeni yarışmacıların dahil olduğu, cuma günleri ise vedaların yaşandığı Gelinim Mutfakta, 38. haftayı da tamamladı. Tuğçe Hanım’ın gelini haricindeki tüm yarışmacılara 1 puan vermesi dengeleri değiştirdi.
Haftanın finalinde yarışmacılar “damla çikolatalı kek” tarifi ile kayınvalidelerin karşısına çıktı. Günün sonuncusu 9 puanla Emel ve Cansu, birincisi ise 13 puanla Elif oldu. Elif, çeyrek altını almaya hak kazandı. Haftanın finalinde tüm oylar toplandı, Emel ve Hatice eleme potasına kaldı. Yarışmanın iddialı isimleri Hatice ve İlhame Hanım, 45 puanla yarışmaya veda etti. 65 puan toplayan Cansu, 5 altın bileziği almaya hak kazandı. 60 puan toplayan Elif, 5 puanla birinciliği kaybetti.
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