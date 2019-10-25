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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.10.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? İşte haftalık puan durumuna göre birinci olan isim

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Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? İşte haftalık puan durumuna göre birinci olan isim

Gelinim Mutfakta 25 Ekim Cuma günü yayınlanan 380. Bölümüyle haftanın finalini yaptı. Cuma günleri haftanın finalini yapan Gelinim Mutfakta’nın gelinleri bu kez milföy tatlısıyla kayınvalidelerin karşısına çıktı. Haftanın finalinde Aysu, final günü tatlısı ile ilgili büyük sıkıntı yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, beş altın bilezik kimin oldu?

Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki son bölümünde Elif, kaynanası Çiğdem Hanıma diğer kaynanalarla ilgili konuşma yasağı koyuyor! Duygu ve Melike üslup tartışması çıktı. Aysu'nun stüdyoda gösterilen evine ait görüntüler ardından yine gerginlik çıktı. Puanlama bölümü ardından önce elenen ekip belli oldu, ardından haftanın kazananı belli oldu.

Gelinim Mutfakta'nın 25 Ekim 2019'da yayınlanan 379. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Şaheste-Melike Denktaş, Fatma Coşkun-Aysu Aydın ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çiftleri "çilekli milföy pasta" ile yarıştılar.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün sonuncusu milföyünü yakarak kayınvalidelerden 8 puan alan Aysu oldu, Aysu'yu 10 puanla Duygu takip etti. 14 puan toplayan Melike, gün birincisi oldu, Elif 13 puanla günü ikinci tamamladı. 

Haftalık değerlendirme sonucunda en düşük puanları Aysu ve Melike aldı. Haftanın en düşük puanını alıp veda eden isim ise 44 puanla Aysu ve kayınvalidesi Fatma Çoşkun oldu. 51 puan toplayan Melike haftayı üçüncü tamamladı. Hafta toplamında 70 puan alan Duygu, 5 altın bileziği almaya hak kazandı. 58 puan toplayan Elif, haftayı ikinci bitirdi. 

 

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