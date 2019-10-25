Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? İşte haftalık puan durumuna göre birinci olan isim
Gelinim Mutfakta 25 Ekim Cuma günü yayınlanan 380. Bölümüyle haftanın finalini yaptı. Cuma günleri haftanın finalini yapan Gelinim Mutfakta’nın gelinleri bu kez milföy tatlısıyla kayınvalidelerin karşısına çıktı. Haftanın finalinde Aysu, final günü tatlısı ile ilgili büyük sıkıntı yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, beş altın bilezik kimin oldu?
Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki son bölümünde Elif, kaynanası Çiğdem Hanıma diğer kaynanalarla ilgili konuşma yasağı koyuyor! Duygu ve Melike üslup tartışması çıktı. Aysu'nun stüdyoda gösterilen evine ait görüntüler ardından yine gerginlik çıktı. Puanlama bölümü ardından önce elenen ekip belli oldu, ardından haftanın kazananı belli oldu.
Gelinim Mutfakta'nın 25 Ekim 2019'da yayınlanan 379. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Şaheste-Melike Denktaş, Fatma Coşkun-Aysu Aydın ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çiftleri "çilekli milföy pasta" ile yarıştılar.
GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gün sonuncusu milföyünü yakarak kayınvalidelerden 8 puan alan Aysu oldu, Aysu'yu 10 puanla Duygu takip etti. 14 puan toplayan Melike, gün birincisi oldu, Elif 13 puanla günü ikinci tamamladı.
Haftalık değerlendirme sonucunda en düşük puanları Aysu ve Melike aldı. Haftanın en düşük puanını alıp veda eden isim ise 44 puanla Aysu ve kayınvalidesi Fatma Çoşkun oldu. 51 puan toplayan Melike haftayı üçüncü tamamladı. Hafta toplamında 70 puan alan Duygu, 5 altın bileziği almaya hak kazandı. 58 puan toplayan Elif, haftayı ikinci bitirdi.
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