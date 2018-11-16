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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.11.2018 - 15:41, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? İşte gün- hafta birincisi ve haftalık puan durumu

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Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? İşte gün- hafta birincisi ve haftalık puan durumu

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 175. bölümünde en az puanı toplayan gelin ve kaynana yarışmaya veda etti. Gelinim Mutfakta'ya veda eden gelin diğer yarışmacıların gözyaşı dökmesine sebep oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi, gün ve hafta birincisi kim oldu? İşte, son bölümde yaşananlar.

Gelinim Mutfakta yarışması ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Hafta boyu farklı lezzetler deneyen gelinler, haftanın finalini ise tatlıyla yaptı. Gelinim Mutfakta’nın gelinleri 35. haftanın son bölümünde "Lokmalık İrmik Tatlısı" tarifi ile kayınvalidelerin karşısına çıktı.  Gelinim Mutfakta 175. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın, haftanın birincisi olan yarışmacı ise 10 bin TL değerindeki 5 bileziği kazandı. İşte, günlük ve haftalık puan durumu...

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan 8 puan toplayan Hatice sonuncu oldu, Hatice’yi 12 puanla Betül takip etti. En yüksek puanı ise Ezgi ile Cansu aldı. Kura çekilişi sonucunda Ezgi, çeyrek altının sahibi oldu.

KİM ELENDİ?

Hafta toplamında ise en az puanları Betül-Gül Polat ve Hatice-İlhame Cebiroğlu çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın otuz dördüncü hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. 48 puan toplayan Betül ve kayınvalidesi Gül Polat ise yarışmaya veda etti. 54 puan toplayan Hatice-İlhame Cebiroğlu son anda elenmekten kurtuldu. Haftanın kazananı Ezgi oldu, 70 puan toplayan Ezgi 5 bileziği almaya hak kazandı.

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