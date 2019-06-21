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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.06.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın kazananı kim oldu?

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Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın kazananı kim oldu?

Kanal D’nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta yarışmasının bir bölüm ve haftası daha geride kaldı. Haftanın finalinde gelinlerden biri 5 altın bileziğe sahip olmanın mutluluğunu yaşarken; bir gelin-kayınvalide ekibi Gelinim Mutfakta’dan elendi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın kazananı kim oldu?

Gelinim Mutfakta 21 Haziran Cuma günü 325. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın finaline Gülcan’ın gözyaşları diğer yarışmacıları da derinden etkiledi. Kendisine yapılanları haksız bulan Gülcan, kaynanası Besime Hanımın duyarsızlığından yakındı. Ezgi, yemek tadımında kendine has söylemlerle puanlama yapan Hüsniye Hanımı sert eleştirdi. Hafta finalinde elenen ve 5 altın bilezik alıp yarışmaya devam eden gelin belli oldu.

Gelinim Mutfakta'nın 21 Haziran 2019'da yayınlanan 325. Bölümünde Aynur Kıcır-Sevinç Ünveren, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri “süt helvası" ile yarıştılar.

KİM ELENDİ?

Hafta toplamında en az puanları Aynur Kıcır-Sevinç Ünveren, Besime-Gülcan Ekici, çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Haftalık değerlendirme sonucunda 45 puan alan Sevinç ve kayınvalidesi Aynur Hanım elendi. 

 

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