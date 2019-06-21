Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın kazananı kim oldu?
Kanal D’nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta yarışmasının bir bölüm ve haftası daha geride kaldı. Haftanın finalinde gelinlerden biri 5 altın bileziğe sahip olmanın mutluluğunu yaşarken; bir gelin-kayınvalide ekibi Gelinim Mutfakta’dan elendi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın kazananı kim oldu?
Gelinim Mutfakta 21 Haziran Cuma günü 325. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın finaline Gülcan’ın gözyaşları diğer yarışmacıları da derinden etkiledi. Kendisine yapılanları haksız bulan Gülcan, kaynanası Besime Hanımın duyarsızlığından yakındı. Ezgi, yemek tadımında kendine has söylemlerle puanlama yapan Hüsniye Hanımı sert eleştirdi. Hafta finalinde elenen ve 5 altın bilezik alıp yarışmaya devam eden gelin belli oldu.
Gelinim Mutfakta'nın 21 Haziran 2019'da yayınlanan 325. Bölümünde Aynur Kıcır-Sevinç Ünveren, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri “süt helvası" ile yarıştılar.
KİM ELENDİ?
Hafta toplamında en az puanları Aynur Kıcır-Sevinç Ünveren, Besime-Gülcan Ekici, çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Haftalık değerlendirme sonucunda 45 puan alan Sevinç ve kayınvalidesi Aynur Hanım elendi.
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