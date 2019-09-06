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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?

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Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 6 Eylül tarihli bölümüyle ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Her hafta finalinde olduğu gibi bu hafta da Gelinim Mutfakta yarışmacıları tatlı tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Gün sonunda gelinlerden biri altın bileziklere sahip olmanın mutluluğunu yaşarken; bir gelin-kaynana ekibi yarışmadan elendi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?

Gelinim Mutfakta'nın final bölümünde hafta boyunca devam eden gerginlik üst boyuta tırmandı. Yağmur, Elif'in üzerine yürüdü. Ezgi'nin, Yağmur'a ait olan valizini odadan almasına Necla Hanım çok öfkelendi. Gün değerlendirmesi ardından yarışmaya veda edecek isimler belirlendi. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi?

Gelinim Mutfakta'nın 6 Eylül 2019'da yayınlanan 344. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Necla-Yağmur Minaz çiftleri "muzlu tart" ile yarıştılar.

KİM ELENDİ?

Gün sonuncusu 5 puanla Yağmur oldu, Yağmur’u 12 puanla Elif takip etti. Çeyrek altın ise 17 puan toplayan Ezgi'ye gitti. Hatice, 13 puanla günü ikinci tamamladı. 

Haftalık değerlendirme sonucunda son ikiye Hatice ve yeni yarışmacı Yağmur kaldı. 42 puan toplayan Yağmur ve kayınvalidesi Necla, yarışmadan elendi. Hafta boyunca 61 puan toplayan Ezgi, beş bileziğin sahibi oldu. 

 

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