Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 6 Eylül tarihli bölümüyle ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Her hafta finalinde olduğu gibi bu hafta da Gelinim Mutfakta yarışmacıları tatlı tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Gün sonunda gelinlerden biri altın bileziklere sahip olmanın mutluluğunu yaşarken; bir gelin-kaynana ekibi yarışmadan elendi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?
Gelinim Mutfakta'nın final bölümünde hafta boyunca devam eden gerginlik üst boyuta tırmandı. Yağmur, Elif'in üzerine yürüdü. Ezgi'nin, Yağmur'a ait olan valizini odadan almasına Necla Hanım çok öfkelendi. Gün değerlendirmesi ardından yarışmaya veda edecek isimler belirlendi. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi?
Gelinim Mutfakta'nın 6 Eylül 2019'da yayınlanan 344. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Necla-Yağmur Minaz çiftleri "muzlu tart" ile yarıştılar.
KİM ELENDİ?
Gün sonuncusu 5 puanla Yağmur oldu, Yağmur’u 12 puanla Elif takip etti. Çeyrek altın ise 17 puan toplayan Ezgi'ye gitti. Hatice, 13 puanla günü ikinci tamamladı.
Haftalık değerlendirme sonucunda son ikiye Hatice ve yeni yarışmacı Yağmur kaldı. 42 puan toplayan Yağmur ve kayınvalidesi Necla, yarışmadan elendi. Hafta boyunca 61 puan toplayan Ezgi, beş bileziğin sahibi oldu.
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