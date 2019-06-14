Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 14 Haziran Cuma günü yayınlanan 320. Bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Gelinlerden biri 5 altın bileziğe sahip olmanın mutluluğunu yaşarken; bir gelin- kaynana Gelinim Mutfakta’ya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?
Reyhan Hanımdan, anlaşamadığı Hüsniye Hanıma "Kalite" nispeti yaptı. Ezgi, Hüsniye Hanım’ın 250 bilezik iddiasını matematik denklemi ile çürütmeye çalıştı. Rekabet dozunun en yüksek seviyeye ulaştığı Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümünde gelin ve kaynanalardan biri elendi. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi?
Gün sonuncusu 7 puanla Ezgi oldu, Ezgi’yi 8 puanla Vahide takip etti. Çeyrek altının sahibi ise 16 puanla Hatice oldu. Gülcan günü 11 puanla üçüncü tamamladı.
Haftalık değerlendirme sonunda Ezgi ve Vahide son ikiye kaldı. Gelinlerden 46 puan toplayan Vahide oldu. 55 puan alan Ezgi, haftayı üçüncü bitirdi. Gülcan ve Hatice arasındaki mücadelenin galibi ise 68 puanla Hatice oldu.
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