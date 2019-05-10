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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? 300. bölüme özel kutlama

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Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? 300. bölüme özel kutlama

Gelinim Mutfakta 10 Mayıs Cuma günü yayınlanan bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Fatih Ürek ve yarışmacılar programın 300. Bölümünü pasta keserek kutladı. Eğlenceli geçen dakikalar ardından hem Gelinim Mutfakta’ya veda eden isimler hem de haftanın birincisi belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 300. Bölümü tamamladı. Haftanın son bölümünde Sevim Hanım’dan şaşırtan Gülcan çıkışı geldi. Nesibe Hanım, Ankaralılığını konuşturdu ve kaşıklarla diğer kaynanalara gövde gösterisinde bulundu. Besime Hanım haftanın sonu günü puanlama sırasında yine yapacağını yaptı ve birlerle dolu puanlar verdi. Gün sonunda ise hem çeyrek altın hem de 5 bilezik sahibine ulaştı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan bu hafta kim elendi, 5 bilezik hangi geline gitti?

KİM GÜN BİRİNCİSİ OLDU?

Gün sonuncusu 7 puanla Güngör oldu, Güngör’ü 11 puanla Ceren takip etti. Çeyrek altının sahibi ise 17 puan alan Gülcan oldu. 12 puan alan Ezgi günü ikinci tamamladı.

KİM ELENDİ?

Haftalık değerlendirmenin sonunda son ikiye ise Güngör ve Ceren kaldı. Hafta boyunca 53 puan toplayan Güngör yarışmaya veda etti. 57 puan alan Ceren haftayı üçüncü tamamladı. Gelinim Mutfakta’da 300’üncü bölüm birincisi ise 67 puanla Ezgi oldu. Ezgi, bileziklerini 60’a tamamladı. 59 puan alan Gülcan haftayı ikinci bitirdi.

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