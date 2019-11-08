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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.11.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta son bölümde kim elendi? Gelinim Mutfakta 8 Kasım puan durumu

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Gelinim Mutfakta son bölümde kim elendi? Gelinim Mutfakta 8 Kasım puan durumu

Gelinim Mutfakta’dan elenen isim belli oldu. Kanal D ekranlarının renkli yemek yarışması Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde gelinler yöresel bir tatlıyla mücadele etti. Gün sonunda ise gelinlerden biri altın bilezik mutluluğu yaşarken; bir gelin-kaynana ekibi yarışmadan elendi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? İşte, elenen isim ve Gelinim Mutfakta 8 Kasım puan durumu

Gelinim Mutfakta yarışması haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Gelinim Mutfakta’nın yarışmacıları tatlı tarifiyle mücadele etti ancak gelinler bu kez lezzet yarışında sınıfta kaldılar. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, beş altın bileziğin sahibi hangi gelin oldu?



Gelinim Mutfakta'nın 08 Kasım 2019'da yayınlanan 390. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Şaheste-Melike Denktaş, Aysel Açıkalın-Duygu Çınar ve Hülya-Dilan Ürün çiftleri "nevzine" ile yarıştılar.

Gün sonuncusu 7 puanla Melike oldu, Melike’yi 10 puanla Duygu takip etti. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını almaya hak kazanan gelin 13 puanla Dilan oldu. Elif 11 puanla günü ikinci tamamladı.

Gelinim Mutfakta'dan kim elendi?

Haftalık değerlendirme sonunda son ikiye Dilan ve Melike kaldı. Hafta boyunca kayınvalidelerden 49 puan toplayan Dilan ve kayınvalidesi Hülya yarışmadan elendi. Beş altın bileziğin sahi ise 59 puanla Duygu oldu, Elif 54 puanla haftayı ikinci tamamladı.

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