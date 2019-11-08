Gelinim Mutfakta son bölümde kim elendi? Gelinim Mutfakta 8 Kasım puan durumu
Gelinim Mutfakta’dan elenen isim belli oldu. Kanal D ekranlarının renkli yemek yarışması Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde gelinler yöresel bir tatlıyla mücadele etti. Gün sonunda ise gelinlerden biri altın bilezik mutluluğu yaşarken; bir gelin-kaynana ekibi yarışmadan elendi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? İşte, elenen isim ve Gelinim Mutfakta 8 Kasım puan durumu
Gelinim Mutfakta yarışması haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Gelinim Mutfakta’nın yarışmacıları tatlı tarifiyle mücadele etti ancak gelinler bu kez lezzet yarışında sınıfta kaldılar. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, beş altın bileziğin sahibi hangi gelin oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 08 Kasım 2019'da yayınlanan 390. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Şaheste-Melike Denktaş, Aysel Açıkalın-Duygu Çınar ve Hülya-Dilan Ürün çiftleri "nevzine" ile yarıştılar.
Gün sonuncusu 7 puanla Melike oldu, Melike’yi 10 puanla Duygu takip etti. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını almaya hak kazanan gelin 13 puanla Dilan oldu. Elif 11 puanla günü ikinci tamamladı.
Gelinim Mutfakta'dan kim elendi?
Haftalık değerlendirme sonunda son ikiye Dilan ve Melike kaldı. Hafta boyunca kayınvalidelerden 49 puan toplayan Dilan ve kayınvalidesi Hülya yarışmadan elendi. Beş altın bileziğin sahi ise 59 puanla Duygu oldu, Elif 54 puanla haftayı ikinci tamamladı.
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