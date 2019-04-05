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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.04.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?

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Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta’da bir hafta daha geride kaldı. Yarışmanın 5 Nisan tarihli bölümünde gelinlerden biri 5 altın bileziğin sahibi olurken; bir gelin-kaynana ekibi yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu? İşte, son bölümde yaşananlar

Gelinim Mutfakta 5 Nisan Cuma günü yayınlanan 275. Bölümüyle haftanın finalini yaptı. Hafta finalinde gelinler, birbirlerinin dikkatini dağıtmak için ellerinden geleni yaptı. Gün sonu değerlendirmesinde güven sorunu tartışması yaşandı. Gün sonunda hem 275. Bölümün hem de haftanın birincisi belli oldu. Öte yandan gelinlerden biri Gelinim Mutfakta’da macerasını tamamladı. Peki, yarışmadan hangi gelin elendi? Hangi gelin 5 altın bileziğin sahibi oldu?

Nazlı-Beyza Bitmiş, Besime-Gülcan Ekinci, Birsel-Burcu Pekgöz ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "limonlu tart” ile yarıştılar.

PUAN DURUMU

Gülcan 10 puanla gün sonuncusu oldu. Aynı puan Beyza ve Ezgi günün birinciliğini paylaştı, çeyrek altın alan isim kura sonucunda belli oldu. Çeyrek altını Ezgi aldı ancak hakkını Beyza'ya devretti.

Haftalık değerlendirme sonunda; Son ikiye Beyza ve Burcu kaldı Toplamda 49 puan alan Burcu elendi, Beyza 57 puanla haftayı üçüncü tamamladı. Beş altın bileziğin sahibi ise 67 puanla Gülcan oldu. Ezgi 65 puanla haftanın ikincisi ilan edildi.

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