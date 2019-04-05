Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta’da bir hafta daha geride kaldı. Yarışmanın 5 Nisan tarihli bölümünde gelinlerden biri 5 altın bileziğin sahibi olurken; bir gelin-kaynana ekibi yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu? İşte, son bölümde yaşananlar
Gelinim Mutfakta 5 Nisan Cuma günü yayınlanan 275. Bölümüyle haftanın finalini yaptı. Hafta finalinde gelinler, birbirlerinin dikkatini dağıtmak için ellerinden geleni yaptı. Gün sonu değerlendirmesinde güven sorunu tartışması yaşandı. Gün sonunda hem 275. Bölümün hem de haftanın birincisi belli oldu. Öte yandan gelinlerden biri Gelinim Mutfakta’da macerasını tamamladı. Peki, yarışmadan hangi gelin elendi? Hangi gelin 5 altın bileziğin sahibi oldu?
Nazlı-Beyza Bitmiş, Besime-Gülcan Ekinci, Birsel-Burcu Pekgöz ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "limonlu tart” ile yarıştılar.
PUAN DURUMU
Gülcan 10 puanla gün sonuncusu oldu. Aynı puan Beyza ve Ezgi günün birinciliğini paylaştı, çeyrek altın alan isim kura sonucunda belli oldu. Çeyrek altını Ezgi aldı ancak hakkını Beyza'ya devretti.
Haftalık değerlendirme sonunda; Son ikiye Beyza ve Burcu kaldı Toplamda 49 puan alan Burcu elendi, Beyza 57 puanla haftayı üçüncü tamamladı. Beş altın bileziğin sahibi ise 67 puanla Gülcan oldu. Ezgi 65 puanla haftanın ikincisi ilan edildi.
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