Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Fatih Ürek'ten sevindiren açıklama
Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta 21 Aralık tarihli bölümüyle 40. haftayı tamamladı. Sürpriz bir ismin konuk olduğu Gelinim Mutfakta’nın 200. bölümünde herkesi şaşırtan bir gelişme oldu. Fatih Ürek'in açıklaması gelinleri ve kaynanaları sevindirdi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?
Haftanın başında yeni yarışmacıların dahil olduğu, cuma günleri ise vedaların yaşandığı Gelinim Mutfakta, haftanın finalini yaptı. 200. bölümünü kutlayan Gelinim Mutfakta programına ünlü sanatçı Gülben Ergen konuk oldu. Gülben Ergen, en güzel şarkılarını Gelinim Mutfakta yarışmacı ve izleyicileri için söyledi. Gülben Ergen’in sürpriz katılımıyla gerçekleşen bölüm keyifli anlara sahne oldu. Tabaklara çocuklarının ismini veren Gülben Ergen'in son tabağa 'bu da yoldaki' demesi Fatih Ürek'i de şaşırttı. Peki, Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta’dan kimler elendi?
Hafta finalinde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri “kedili dili pasta" tarifiyle yarıştı. Tüm günlerin değerlendirmesi neticesinde 73 puan alan Elif, haftanın birincisi olarak 5 bileziği almaya hak kazandı. Sıra elenecek isme geldiğinde ise büyük bir sürpriz yaşandı. Program sunucusu Fatih Ürek, 200. bölüm hatırına eleme olmayacağını söyledi. Böylece 50 puan toplayan Rümeysa, elenmekten son anda kurtuldu.
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