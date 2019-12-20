Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? Elenen isim şaşırttı

Eleme günü olan Gelinim Mutfakta'nın 20 Aralık 2019'da yayınlanan 420. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Ayten-Yağmur Öz, Emine-Goncanur Bekir ve Hülya-Aydan Topçu çiftleri "galeta unu tatlısı" ile yarıştılar. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, beş altın bilezik hangi yarışmacının oldu?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Aydan Topçu ve Goncanur Bekir aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı! Günün birincisi ve çeyrek altının sahibi 16 puanla Goncanur aldı. Aydan 12 puanla günü ikinci olarak tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?

Fatih Ürek’in “kader anı dediği” eleme aşamasında ise son ikiye Yağmur ve Goncanur kaldı. Kayınvalidelerin haftalık değerlendirmesi sonucunda 48 puanla Yağmur ve kayınvalidesi Ayten elendi. Elenen isimler herkesi şaşırttı.

HAFTANIN KAZANANI HANGİ GELİN OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 84. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Çiğdem-Elif Akçam ve Hülya-Aydan Topçu çiftinden birisi kazandı. Haftanın kazananı ise 68 puanla Elif oldu. İddialı yarışmacı böylece bileziklerini 98'e tamamladı.