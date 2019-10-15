Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta, haftanın ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gelinim Mutfakta’nın gelinleri bu kez tavuk yemeğiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Son bölümde yeni kayınvalide Hatice Hanım’ın sözleri şaşkınlık yarattı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Gelinim Mutfakta 15 Ekim Salı günü 372. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın bu haftaki ikinci bölümünde Çiğdem Hanım, gelini Elif'in masasını kontrole giden Fatma Hanımı sert bir şekilde uzaklaştırdı. Çiğdem Hanım ise, bu olaya çok sinirlendi ve Fatma Hanımı mutfaktan sert bir şekilde çıkartmaya çalıştı. Hatice Hanım’ın gelini hakkında söyledikleri herkesi şaşırtırken, eşi hakkında anlattıkları ise hüzünlendirdi. Gergin ve hüzünlü anların ardından gün sonu değerlendirilmesi yapıldı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 15 Ekim 2019'da yayınlanan 372. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Hatice-Kübra ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çiftleri "fırında karnabaharlı tavuk but" ile yarıştılar.
Gün sonunda kayınvalidelerin yaptığı değerlendirme sonunda yüksek puanları Elif, Dilek ve Duygu aldı fakat kural ihlalinden dolayı 2 puanı düşen Dilek 11 puanla ikinciliğe geriledi. Gün sonuncusu 6 puanla Kübra oldu. Elif ve Duygu arasında gerçekleşen kura sonucunda çeyrek altının sahibi gelin Elif oldu.
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