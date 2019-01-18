Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Bu hafta iki birinci çıktı
Gelinim Mutfakta 18 Ocak Cuma günü yayınlanan bölümüyle haftanın finalini yaptı. Beş bilezik altın için yarışan gelinler, bu kez sürpriz bir sonuçla karşıladı. Gelinim Mutfakta’dan bu hafta iki birinci çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?
Gelinim Mutfakta 220. bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. 44’üncü haftanın son gününe Nilgün Hanım’ın verdiği puanlar damga vurdu. Ezgi, Nilgün Hanım’ın iki kere 1 puan kullanmasına. “Benim kaderimle oynadınız.” sözleriyle tepki gösterdi. Gün sonu değerlendirmesinde iki yarışmacı gelin aynı puanları topladı ve altınlar bölüşüldü. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kimler oldu?
Gelinim Mutfakta’nın 18 Ocak tarihli bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Songül -Simge Ayna, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “Kıbrıs tatlısı” tarifi ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi sonunda; 5 puan toplayan Simge sonuncu oldu. 17 puanla gün birincisi olan Yağnur ise çeyrek altını almaya kazandı. Tüm haftanın totalinde Yağnur ve Simge son ikiye kaldı. 47 puan toplayan Simge ve kayınvalidesi Songül yarışmadan elendi. 64 puan toplayan Yağnur, elenmekten kurtuldu. Sina ve Ezgi ise haftanın birinciliğini paylaştı. Yarışmacılara iki seçenek sundu: Kura çekilecekti veya altınlar bölüşülecekti. Birinciliği paylaşan ikili, altın bilezikleri de bölüştü. İkişer altın nedeniyle gelinler, önümüzdeki hafta altı bilezik için yarışacak.
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