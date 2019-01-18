Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Bu hafta iki birinci çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGelinim Mutfakta’dan kim elendi? Bu hafta iki birinci çıktı
GeriTelevizyon Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Bu hafta iki birinci çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
18.01.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Bu hafta iki birinci çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Bu hafta iki birinci çıktı

Gelinim Mutfakta 18 Ocak Cuma günü yayınlanan bölümüyle haftanın finalini yaptı. Beş bilezik altın için yarışan gelinler, bu kez sürpriz bir sonuçla karşıladı. Gelinim Mutfakta’dan bu hafta iki birinci çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?

Gelinim Mutfakta 220. bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. 44’üncü haftanın son gününe Nilgün Hanım’ın verdiği puanlar damga vurdu. Ezgi, Nilgün Hanım’ın iki kere 1 puan kullanmasına. “Benim kaderimle oynadınız.” sözleriyle tepki gösterdi. Gün sonu değerlendirmesinde iki yarışmacı gelin aynı puanları topladı ve altınlar bölüşüldü. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kimler oldu?

Gelinim Mutfakta’nın 18 Ocak tarihli bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Songül -Simge Ayna, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “Kıbrıs tatlısı” tarifi ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi sonunda; 5 puan toplayan Simge sonuncu oldu. 17 puanla gün birincisi olan Yağnur ise çeyrek altını almaya kazandı. Tüm haftanın totalinde Yağnur ve Simge son ikiye kaldı. 47 puan toplayan Simge ve kayınvalidesi Songül yarışmadan elendi. 64 puan toplayan Yağnur, elenmekten kurtuldu. Sina ve Ezgi ise haftanın birinciliğini paylaştı. Yarışmacılara iki seçenek sundu: Kura çekilecekti veya altınlar bölüşülecekti. Birinciliği paylaşan ikili, altın bilezikleri de bölüştü. İkişer altın nedeniyle gelinler, önümüzdeki hafta altı bilezik için yarışacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Karne aldılar!

Caner'in hayali gerçek oldu!

Ajda Pekkan'a meydan okudu

'Tanıştığımız gün eşime evlenme teklifi ettim'