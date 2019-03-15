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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.03.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

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Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 15 Mart Cuma günü 260. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hafta boyunca çeyrek altın için mücadele eden gelinler, haftanın finalinde beş bilezik için yarıştı. Bu haftaki hafta finalinde puanlar birbirine çok yakındı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 15 Mart tarihli bölümüyle 52. Haftayı tamamladı. Gelinler ve kaynanalar hafta finali heyecanı yaşadılar. Haftanın son gününde gerginlikle devam etti. Gülcan, Güneş ile uğraşmayı sürdürdü. Günün olayları değerlendirildikten sonra puanlama durumu belli oldu. En yüksek puanı alan isim beş bileziği kazanmanın mutluluğunu yaşarken; gelinlerden biri ve kayınvalidesi yarışmadan elendi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?

11 puanla Ezgi ve Güneş gün sonuncusu oldu. 16 puan alan Gülcan günü birincilikle tamamladı, 14 puan alan Neslihan ise günü ikincilikle tamamladı. Haftanın sonuncusu 56 puan alan Neslihan oldu. 59 puan alan Ezgi, son anda elenmekten kurtuldu. Beş altın bileziğin sahibi ise 73 puanla Gülcan oldu. 60 puan alan Güneş, haftayı ikincilikle tamamladı.

Gelinim Mutfakta'nın 15 Mart 2019'da yayınlanan 260. Bölümünde Aynur-Neslihan Gökçül, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri “kağıt helvalı magnolia” tarifi ile yarıştılar!

 

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