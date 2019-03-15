Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, beş altın bileziğin sahibi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 15 Mart Cuma günü 260. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hafta boyunca çeyrek altın için mücadele eden gelinler, haftanın finalinde beş bilezik için yarıştı. Bu haftaki hafta finalinde puanlar birbirine çok yakındı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, beş altın bileziğin sahibi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 15 Mart tarihli bölümüyle 52. Haftayı tamamladı. Gelinler ve kaynanalar hafta finali heyecanı yaşadılar. Haftanın son gününde gerginlikle devam etti. Gülcan, Güneş ile uğraşmayı sürdürdü. Günün olayları değerlendirildikten sonra puanlama durumu belli oldu. En yüksek puanı alan isim beş bileziği kazanmanın mutluluğunu yaşarken; gelinlerden biri ve kayınvalidesi yarışmadan elendi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
11 puanla Ezgi ve Güneş gün sonuncusu oldu. 16 puan alan Gülcan günü birincilikle tamamladı, 14 puan alan Neslihan ise günü ikincilikle tamamladı. Haftanın sonuncusu 56 puan alan Neslihan oldu. 59 puan alan Ezgi, son anda elenmekten kurtuldu. Beş altın bileziğin sahibi ise 73 puanla Gülcan oldu. 60 puan alan Güneş, haftayı ikincilikle tamamladı.
Gelinim Mutfakta'nın 15 Mart 2019'da yayınlanan 260. Bölümünde Aynur-Neslihan Gökçül, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri “kağıt helvalı magnolia” tarifi ile yarıştılar!
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