Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, 5 altın bilezik kimin oldu?
Gelinim Mutfakta 30 Ağustos Cuma günü yayınlanan 340. Bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Hafta içi her gün çeyrek altın mücadelesi veren Gelinim Mutfakta yarışmacıları haftanın finalinde beş altın bilezik için yarıştı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, 5 altın bilezik kimin oldu?
Gelinim Mutfakta’nın 68. Hafta son bölümünde Reyhan Hanım’ın, Diva Bülent Ersoy taklidi eğlenceli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Stüdyoya Bülent Ersoy kılığıyla gelen Reyhan Hanım herkesi çok şaşırttı. Ezgi, kendisine sormadan fırınını kullanan Elif'e tepki gösterdi. Gün sonunda gelinlerden biri 5 altın bileziği kazanmanın mutluluğunu yaşarken; bir gelin-kaynana ekibi Gelinim Mutfakta’daki mücadelesini tamamladı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?
30 AĞUSTOS PUAN SIRALAMASI
Haftanın finalinde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "havuçlu portakallı kek” tarifi ile yarıştılar.
Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda önce günün, ardından haftanın kazananı belli oldu.
Günlük değerlendirme:
Gün sonuncusu 8 puanla Elif oldu, Elif'i 10 puanla Hülya takip etti. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan isim ise Ezgi oldu, Hatice 12 puanla günü ikinci tamamladı.
Kim elendi?
Haftanın en düşük puanını alan iki isim Hülya ve Elif oldu. 49 puan alan Hülya ve kayınvalidesi Zeynep yarışmaya veda etti. Elif ise 56 puanla yarışa devam ediyor.
5 altın bileziğin sahibi kim oldu?
Hafta toplamında 66 puana ulaşan Hatice 5 altın bileziği almaya hak kazandı. Ezgi, 61 puanla haftayı ikinci tamamladı.
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