Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? 18 Ekim puan durumu
Gelinim Mutfakta 18 Ekim Cuma günü yayınlanan bölümüyle ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Bu kez Gelinim Mutfakta hafta finalinde puanlar birbirine çok yakındı. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Fatma-Dilek Akıncıoğlu ve Çiğdem-Elif Akçam çiftinden birisi kazandı. Peki, yarışmadan elenen gelin ve kaynana kim oldu? Beş altın bilezik hangi gelinin oldu? İşte, Gelinim Mutfakta’dan elenen isim ve puan durumu...
Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümünde yine tartışmalı anlar vardı. Dilek, getirdiği televizyon kumandasıyla diğer gelinleri sinir etmeyi başardı. Hatice Hanım, oğlundan gelen mesajla gözyaşlarına boğuldu. Duygu, sesini yükselterek konuştuğu Hatice Hanımdan sert uyarı aldı. Hafta finalinde ise çifte heyecan yaşandı. Önce Gelinim Mutfakta’ya veda edecek isim, ardından beş altın bileziğin kazananı belli oldu.
Gelinim Mutfakta'nın 18 Ekim 2019'da yayınlanan 375. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Hatice Şener-Kübra Birlik ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çiftleri "fırında sütlaç" ile yarıştılar.
GÜN DEĞERLENDİRMESİ
Gün sonuncusu 9 puanla Kübra ve Duygu oldu. 16 puan toplayan Dilek, çeyrek altını almaya hak kazandı. Elif ise 14 puanla günü ikinci tamamladı.
KİM ELENDİ?
Haftalık değerlendirme sonunda ise en düşük puanları Kübra ve Duygu aldı. Beş günlük değerlendirme toplamında 44 puan alan Kübra, yarışmaya veda eden isim oldu. 48 puan toplayan Duygu bir hafta daha yarışmada kalmaya hak kazandı. 76 puan toplayan Elif, beş altın bileziği almaya hak kazandı. Dilek ise 68 puanla haftayı ikinci tamamladı.
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