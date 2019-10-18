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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
18.10.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? 18 Ekim puan durumu

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Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? 18 Ekim puan durumu

Gelinim Mutfakta 18 Ekim Cuma günü yayınlanan bölümüyle ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Bu kez Gelinim Mutfakta hafta finalinde puanlar birbirine çok yakındı. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Fatma-Dilek Akıncıoğlu ve Çiğdem-Elif Akçam çiftinden birisi kazandı. Peki, yarışmadan elenen gelin ve kaynana kim oldu? Beş altın bilezik hangi gelinin oldu? İşte, Gelinim Mutfakta’dan elenen isim ve puan durumu...

Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümünde yine tartışmalı anlar vardı. Dilek, getirdiği televizyon kumandasıyla diğer gelinleri sinir etmeyi başardı. Hatice Hanım, oğlundan gelen mesajla gözyaşlarına boğuldu. Duygu, sesini yükselterek konuştuğu Hatice Hanımdan sert uyarı aldı. Hafta finalinde ise çifte heyecan yaşandı. Önce Gelinim Mutfakta’ya veda edecek isim, ardından beş altın bileziğin kazananı belli oldu.

Gelinim Mutfakta'nın 18 Ekim 2019'da yayınlanan 375. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Hatice Şener-Kübra Birlik ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çiftleri "fırında sütlaç" ile yarıştılar.

GÜN DEĞERLENDİRMESİ

Gün sonuncusu 9 puanla Kübra ve Duygu oldu. 16 puan toplayan Dilek, çeyrek altını almaya hak kazandı. Elif ise 14 puanla günü ikinci tamamladı. 

KİM ELENDİ?

Haftalık değerlendirme sonunda ise en düşük puanları Kübra ve Duygu aldı. Beş günlük değerlendirme toplamında 44 puan alan Kübra, yarışmaya veda eden isim oldu. 48 puan toplayan Duygu bir hafta daha yarışmada kalmaya hak kazandı. 76 puan toplayan Elif, beş altın bileziği almaya hak kazandı. Dilek ise 68 puanla haftayı ikinci tamamladı.

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