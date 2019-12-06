Gelinim Mutfakta'dan bu hafta kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta son bölümünde elenen isim

Gelinim Mutfakta 410. bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Puanların birbirine çok yakın olduğu hafta finalinde elenen yarışmacı herkesi çok üzdü. Gelinim Mutfakta'nın 6 Aralık 2019'da yayınlanan 409. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Ayten-Yağmur Öz, Aysel Açıkalın-Duygu Çınar ve Hülya-Aydan Topçu çiftleri "kerebiç" ile yarıştılar. Peki, Gelinim Mutfakta'dan bu hafta kim elendi? Duygu mu Elif mi?

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün sonuncusu 8 puanla Duygu oldu. Gün birincisi ise 14 puanla Aydan ve Elif oldu. Ayten Hanım’ın seçtiği kura sonucunda çeyrek altının sahibi Aydan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?

Hafta değerlendirmesi sonucunda ise yarışmanın uzun soluklu yarışmacılarından Elif ve Duygu son ikiye kaldı. 49 puanla yarışmadan elenen isim Duygu oldu. 66 puan toplayan Yağmur, 5 altın bileziğin sahibi oldu.