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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan bu hafta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?

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Gelinim Mutfakta’dan bu hafta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma günü final bölümüyle ekranlardaydı. Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta’nın gelinlerinden biri 5 altın bileziğin sahibi olurken; bir gelin-kaynana ekibi yarışmaya ve altınlara veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta’dan bu hafta kim elendi, beş altın bilezik hangi gelinin oldu?

Gelinim Mutfakta 4 Ekim Cuma günü 365. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın son işlem gününde Kıymet, bir yakınından gelen mesaj üzerine çok sinirlendirdi. Mesajda yemek yapamadığını söyleyen kişiye ateş püskürdü. Çiğdem Hanım da, oğlundan gelen mesaj üzerine çok öfkelendi. Seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta’da günün değerlendirmesi ardından eleme heyecanı yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan bu hafta kim elendi?

Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümünde gelinler tatlı tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Yasemin-Filiz Turan çiftleri bu kez "pişmeyen muzlu cheesecake"ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesine göre; Filiz 4 puanla sonuncu oldu, Filiz'i 12 puanla Elif takip etti. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Kıymet Çoban ve Dilek Akıncıoğlu aldı. 16 puan toplayan Kıymet çeyrek altını kazandı. 15 puanın sahibi Dilek Akıncıoğlu günü ikincilikle tamamladı.

Haftalık puanlar baz alındığında Filiz ve Dilek son ikiye kaldı. Kayınvalidelerin vermiş olduğu puanlar doğrultusunda haftanın en düşük puanını alıp Gelinim Mutfakta’ya veda eden isim 36 puanla Filiz oldu. Haftanın toplanan puanlarıyla 5 altın bileziği almaya hak kazanan isim ise Kıymet oldu.

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