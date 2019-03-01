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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.03.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'dan bu hafta kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?

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Gelinim Mutfakta'dan bu hafta kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?

Gelinim Mutfakta 1 Mart Cuma günü yayınlanan bölümüyle haftanın finalini yaptı. Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümünde ve 250. Bölüm kutlamasında Deniz Seki, şarkılarıyla hem ekran karşısındakileri hem de stüdyodakileri eğlendirdi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?

Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta bugün 250.bölümüyle ekrana geldi. Büyük bir beğeni ile izlenen programın 250.bölümüne başarılı sanatçı Deniz Seki konuk oldu. Şarkılarıyla stüdyoda unutulmaz anlar yaşatan ünlü sanatçı, gelinlerin yaptığı tatlılara puanlama yaptı.

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 250. Bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Gelinim Mutfakta'nın 28 Şubat 2019'da yayınlanan 248. Bölümünde Besime-Gülcan, Sevim-Gizem, Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri “lor tatlısı" tarifi ile yarıştılar.

KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 50. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Besime-Gülcan Ekinci ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftinden birisi kazandı. 73 puan toplayan Gülcan, 5 altın bileziğin sahibi oldu.

KİM ELENDİ?

Hafta toplamında en az puanları Filiz-Nergis Kaynak ile Sevim-Gizem Bahadır çifti aldı. Gizem ve kayınvalidesi Sevim, 43 puanla yarışmaya veda etti.

 

 

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