Gelinim Mutfakta'dan bu hafta kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?
Gelinim Mutfakta 1 Mart Cuma günü yayınlanan bölümüyle haftanın finalini yaptı. Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümünde ve 250. Bölüm kutlamasında Deniz Seki, şarkılarıyla hem ekran karşısındakileri hem de stüdyodakileri eğlendirdi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta bugün 250.bölümüyle ekrana geldi. Büyük bir beğeni ile izlenen programın 250.bölümüne başarılı sanatçı Deniz Seki konuk oldu. Şarkılarıyla stüdyoda unutulmaz anlar yaşatan ünlü sanatçı, gelinlerin yaptığı tatlılara puanlama yaptı.
Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 250. Bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Gelinim Mutfakta'nın 28 Şubat 2019'da yayınlanan 248. Bölümünde Besime-Gülcan, Sevim-Gizem, Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri “lor tatlısı" tarifi ile yarıştılar.
KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 50. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Besime-Gülcan Ekinci ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftinden birisi kazandı. 73 puan toplayan Gülcan, 5 altın bileziğin sahibi oldu.
KİM ELENDİ?
Hafta toplamında en az puanları Filiz-Nergis Kaynak ile Sevim-Gizem Bahadır çifti aldı. Gizem ve kayınvalidesi Sevim, 43 puanla yarışmaya veda etti.
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