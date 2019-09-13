Gelinim Mutfakta'dan bu hafta kim elendi, bilezikleri kim kazandı?
Gelinim Mutfakta 13 Eylül tarihli bölümüyle ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta’nın yarışmacılarından biri 5 altın bileziğin sahibi olurken; bir gelin kaynana ekibi yarışmaya veda etti. Haftanın kazananı ise kura sonucunda belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'dan bu hafta kim elendi?
Gelinim Mutfakta 13 Eylül Cuma günü 350. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın finali nedeniyle heyecan dozunun arttığı yarışmanın son bölümünde; Ezgi'nin bu hafta potaya girip yarışmadan ayrılacağını düşünen gelinler Ezgi'ye karşı cephe aldı. Elif ise Ezgi'nin eşyalarını çöp poşetine atmak isteyince mutfakta kıyamet koptu. Gün değerlendirmesi ardından Gelinim Mutfakta'ya veda eden isim ve haftanın kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'dan bu hafta kim elendi, bilezikleri kim kazandı?
Gün sonuncusu 9 puanla Ezgi oldu, Ezgi’yi 10 puanla Hatice takip etti. Gün birincisi ise 16 puanla Elif oldu. Hilal 12 puanla günü ikinci tamamladı.
Haftalık değerlendirme sonunda Ezgi ve Hilal son ikiye kaldı. 38 puan toplayan Ezgi, yaklaşık bir sene sonunda yarışmaya veda eden isim oldu. Hatice ve Elif, 68 puanla birinciliği paylaştı. Altın bileziklerin sahibi ise kura sonucunda Hatice oldu.
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