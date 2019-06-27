Gelinim Mutfakta'da Reyhan ve Ezgi neden yok, elendi mi?
Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde Reyhan ve Ezgi'nin programda yer almaması üzerine araştırmalar da hız kazandı. Programın iddialı yarışmacıları arasında yer alan Reyhan ve Ezgi,birkaç gündür programda olmamaları dolayısıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, Gelinim Mutfakta Reyhan ve Ezgi elendi mi? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı konu hakkında bazı bilgiler
Gelinim Mutfakta Reyhan ve Ezgi'nin durumu ile araştırılmaya başlandı. Her öğle kuşağının vazgeçilmez programları arasında yer alan Gelinim Mutfakta, Reyhan ve Ezgi'nin olmaması ile merak uyandırdı. Peki, başarılı yarışmacılar Ezgi ve Reyhan neden yok? İşte, o isimler hakkında bazı bilgiler
GELİNİM MUTFAKTA REYHAN VE EZGİ NEDEN YOK?
Ezgi durumu "Talihsiz bir olay yaşadık. Oğlum havale geçirdi! İlk nöbetini evde kucağımda geçirdi. Benim için çok zordu. İkincisini müdahale edildikten beş saat sonra hastanede geçirdi. Çok şükür kalıcı bir hasar oluşmadı. O panikle erken müdahalede bulundum, bilmeyerek. Allah'ıma çok şükürler olsun. Şu an iyi gibiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Sürekli gözetim altında tutuyoruz. Dikkat ediyoruz; yeniden, ateşi çıkmasın tekrardan bir nöbet yaşamayalım diye. İlaçlar kullanıyoruz.
Çok yoruldu, çok hırpalandı, çok fazla ilaç ve iğne yedi. Ben çok korktum; o, çok korktu. Psikolojik olarak ikimiz de iyi değiliz. Dualarınızı bizden eksik etmeyin! Allah korudu, daha kötü bir şey yaşayabilirdik. Yaşadığım korku gerçekten bana yetti!" diye sevenleri ile paylaştı.
Fatih Ürek ve diğer yarışmacılarımız da Ezgi ile Reyhan Hanıma üzüntülerini dile getirdiler ve acil şifalar dilediler...
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