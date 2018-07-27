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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
27.07.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da kim elenecek? İşte yeni bölüm fragmanı

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Gelinim Mutfakta’da kim elenecek? İşte yeni bölüm fragmanı

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelinim Mutfakta’nın 100. bölümünde gelinler en yüksek puanı toplayabilmek için yarışacak, kayınvalidelerin oylaması veda edecek ismi belirleyecek. Peki, haftanın finalinde neler yaşanacak, yarışmadan hangi ekip elenecek? İşte, Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özet!

Gelinim Mutfakta yeni fragmanı son bölümün hemen ardından paylaşıldı. 27 Temmuz tarihli haftanın finali bölümünde gelinleri heyecanlı dakikalar bekliyor! Ezgi, mutfaktaki ağırlığını koymaya başlıyor! Sevgül Hanım ve Reyhan Hanım arasındaki gerilim söz dalaşına dönüyor! Hafta finalinde hangi gelin birinci olacak, hangi gelin ve kaynana yarışmaya veda edecek? Altınları kazanan isim kim olacak? Hem haftanın birincisi hem de yarışmaya veda edecek isim Gelinim Mutfakta 100. bölümünde netlik kazanacak.

SON BÖLÜME DAMGA VURAN OLAYLAR

Gelinim Mutfakta 99. bölümde  Özlem'in, kaynanası Nurten Hanımla girdiği sert tartışmalar gün sonu değerlendirmesinin konusu oldu!Özlem, kaynanası Nurten Hanımın kendisine sürekli düşük puanlar vermesi üzerine sert tepkiler veriyordu. Bir önceki bölümde de bu anlar yaşandı. Özlem kaynanasından aldığı (diğer kaynanalardan da) düşük puan sonrası sinirlerine hakim olamayıp, öfkesini ağlayarak ifade etmişti. Bu durumu masaya yatıran Fatih Ürek, puanlama sonrasında yaşananlar hakkında konuşmalarını istedi. Özlem, ağlamasını Hatice'ye benzeten kaynanası ile yine tartışmaya başladı. Nurten Hanım, ağlama konusunda ne demek istediğini anlatmaya çalıştı; fakat, Özlem bu yakıştırmayı beğenmediği için yüksek perdeden kendisini savunmaya devam etti. Nurten Hanım, sözünün kesilmesine öfkelense de Özlem, kaynanasını susturup eleştiri yüklü konuşmasını sürdürdü...

Gelinim Mutfakta 99. Bölümde Reyhan Hanım gelen istekler üzerine 40 yıllık aşk hikayesini anlattı! Reyhan Hanım, eşi ile 40 yıldır herkesi kıskandıracak bir aşk yaşadığını sürekli anlatıyordu. Bu 40 yılı da nikah tazeleyip, parti ile kutlayacağını söylüyordu. Sevgül Hanım bu aşkın nasıl başladığını sorduğu Reyhan Hanım ilk andan itibaren anlatmaya başladı. Eşi ile nasıl tanıştığını, ilk kimin aşık olduğunu, kendisini etkilemek için neler yaptığını ve gizlice nasıl evlendiğini anlattı.

Fatih Ürek, Reyhan Hanımın sert görünüşü ile ilgili konuşmaya başladı. Gelini Ezgi de, kaynanasını ilk gördüğünde o sertliğinden korktuğunu ifade etti. Fatih Beyin, yüz hatlarından ve saçını toplama şeklinden dolayı sert görünümü olduğunu bahsettiği Reyhan Hanım "Evet! Aliye Rona gibi!" diye karşılık verdi. Bu verdiği karşılığa ise, herkes gülmeye başladı. Sonrasında gençlik ve olgunluk yıllarında kendisine uyguladığı saç modellerini anlatmaya başladı. Kuaförün "Hangi modeli istersiniz?" sorusuna olgunluk yaşlarında "Aliye Rona saç modeli yap!" diye istekte bulunduğunu söyledi. Gençlik yıllarında ise, popüler olan Serpil Çakmaklı'nın saç modelini uyguladığını söyledi.

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