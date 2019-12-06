Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? Duygu mu Elif mi?
Gelinim Mutfakta yarışması haftanın finali fragmanıyla şaşırttı. Haftanın finaline dair ipuçları veren fragmana Duygu ve Elif’in gözyaşları damga vurdu. Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Fatih Ürek’in ‘uzun zamandır bizimle olan gelinimiz…' sözleriyle merak dozu arttı. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? Duygu mu Elif mi?
Gelinim Mutfakta 410. Bölüm Fragmanı yayında! Hafta finalinde elenen yarışmacı Elif mi oluyor? Puanların birbirine çok yakın olduğu hafta finalinde elenen yarışmacı herkesi çok üzüyor! Elif mi, Duygu mu eleniyor? Hafta finalinde kim elenecek, kim bilezikleri kazanacak? Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!
SON BÖLÜMDE KİM BİRİNCİ OLDU?
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Yağmur Öz, Elif Akçam ve Aydan Topçu aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan Aydan Topçu, çeyrek altının sahibi oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle