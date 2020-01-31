Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Sorusu yanıtsız kaldı – Neden eleme olmadı?

Gelinim Mutfakta’nın 31 Ocak Cuma günü ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Eleme heyecanının yaşandığı Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki final bölümünde Özden-Burçin Saruhan, Gönül-Dilara Aydoğan, Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Zübeyde-Ayça Nergis çiftleri "Sütlü Kadayıf Sarma" için yarıştılar. Peki, her hafta Cuma günleri bir gelin ve kayınvalidenin ayrıldığı Gelinim Mutfakta’da bu kez sürpriz bir sonuç çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da kim elendi?



Yapılan puanlama sonucunda Nurcan-Nihan Fevzioğlu elendi ancak Fatih Ürek’ten sürpriz karar çıktı. Ürek, 450. Bölüme özel olarak eleme yapmama kararı aldıklarını söyledi.