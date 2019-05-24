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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.05.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte haftanın birincisi olan isim

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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte haftanın birincisi olan isim

Sunuculuğunu Fatih Ürek’in üstlendiği Gelinim Mutfakta bir haftayı daha geride bıraktı. Her finalde olduğu gibi bu hafta da Gelinim Mutfakta’nın gelinleri tatlı tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Gün sonunda gelinlerden biri 5 altın bileziğe sahip olmanın mutluluğunu yaşarken; bir gelin-kaynana ekibi yarışa veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi?

Gelinim Mutfakta 24 Mayıs Cuma günü 310. Bölümüyle haftanın finalini yaptı. Gülcan, Besime Hanım ile ilgili bir konu sonrası gözyaşlarını tutamadı. Ezgi, Gülcan'ın anlattığı konu üzerine üzgün olduğunu belirtti. Gergin geçen dakikalar ardından haftanın finali yapıldı ve yarışmacılardan biri Gelinim Mutfakta macerasını tamamladı. İşte, gün ve haftalık puan durumu...

Gelinim Mutfakta'nın 23 Mayıs 2019'da yayınlanan 309. Bölümünde Güller-Vahideh Bakhshayeshizadeh, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "karamelli şekerpare" ile yarıştılar!

Gün sonuncusu 10 puanla Vahideh oldu, Vahideh’i 11 puanla Güngör takip etti. Gün birincisi olup çeyrek altını alan isim ise 14 puanla Gülcan oldu. Gülcan ve Güngör son ikiye kaldı.

Haftalık değerlendirme sonunda; Gülcan ve Güngör son ikiye kaldı. Kayınvalidelerden 50 puan toplayan Güngör elendi. Haftanın birincisi ise Ezgi oldu, başarılı yarışmacı 65’inci altın bileziğini aldı.

 

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