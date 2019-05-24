Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte haftanın birincisi olan isim
Sunuculuğunu Fatih Ürek’in üstlendiği Gelinim Mutfakta bir haftayı daha geride bıraktı. Her finalde olduğu gibi bu hafta da Gelinim Mutfakta’nın gelinleri tatlı tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Gün sonunda gelinlerden biri 5 altın bileziğe sahip olmanın mutluluğunu yaşarken; bir gelin-kaynana ekibi yarışa veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi?
Gelinim Mutfakta 24 Mayıs Cuma günü 310. Bölümüyle haftanın finalini yaptı. Gülcan, Besime Hanım ile ilgili bir konu sonrası gözyaşlarını tutamadı. Ezgi, Gülcan'ın anlattığı konu üzerine üzgün olduğunu belirtti. Gergin geçen dakikalar ardından haftanın finali yapıldı ve yarışmacılardan biri Gelinim Mutfakta macerasını tamamladı. İşte, gün ve haftalık puan durumu...
Gelinim Mutfakta'nın 23 Mayıs 2019'da yayınlanan 309. Bölümünde Güller-Vahideh Bakhshayeshizadeh, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "karamelli şekerpare" ile yarıştılar!
Gün sonuncusu 10 puanla Vahideh oldu, Vahideh’i 11 puanla Güngör takip etti. Gün birincisi olup çeyrek altını alan isim ise 14 puanla Gülcan oldu. Gülcan ve Güngör son ikiye kaldı.
Haftalık değerlendirme sonunda; Gülcan ve Güngör son ikiye kaldı. Kayınvalidelerden 50 puan toplayan Güngör elendi. Haftanın birincisi ise Ezgi oldu, başarılı yarışmacı 65’inci altın bileziğini aldı.
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