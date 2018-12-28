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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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28.12.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte gün ve haftanın birincisi

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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte gün ve haftanın birincisi

Gelinim Mutfakta ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Seslerin bir hayli yükseldiği, gelinler arasındaki restleşmelerin yaşandığı Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümünde altın sevinci ve elenme hüsranı aynı anda yaşandı. Peki, Gelinim Mutftakta’dan kim elendi, bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 28 Aralık tarihli bölümüyle 41. haftayı tamamladı. Hem gelinler hem de kayınvalidelerin büyük bir rekabet içerisinde olduğu 205. bölümde gelinler, “yılbaşı kurabiyesi” tarifi ile kayınvalidelerin karşısına çıktı. Gün sonunda hem gün hem de haftanın birincisi netleşti ancak öncesinde büyük tartışmalar yaşandı.

Gelinim Mutfakta 205. bölümde Rümeysa ve Yağnur arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Rümeysa, Yağnur'a karşı sesini yükseltince gelinler arasında büyük kriz yaşandı. Öte yandan Elif, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan eleştirileri Cansu'nun beğenmesine tepki gösterdi. Yaşanan tartışmada olaya müdahale eden Fatih Ürek, Cansu'nun hakaret içerikli yazıyı beğenmesine ve sözünü kesmesine fazlasıyla sinirlendi. Cansu'nun sosyal medyada Elif'e karşı yapılan eleştirileri beğenince Elif ağlayarak yarışmadan gitmek istediğini söyledi. Cansu'nun, Elif için yazılan sosyal medyadaki hakaret içerikli yazıyı beğenmesini doğru bulmayan Fatih Ürek olaya müdahale etti. Fakat Cansu'nun kendini savunması ve konuşmasına müsade etmemesi Fatih Ürek'i çileden çıkardı. Cansu ise tartışmanın sonunda yaptığı beğeni için özür diledi. Gün sonunda ise haftalık değerlendirme yapıldı ve bir gelin-kaynana ekibi yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?

ELENEN İSİM VE PUAN DURUMU

Gün değerlendirmesi ardından; 4 puan toplayan Elif gün sonuncusu, 14 puan alan Cansu üçüncü oldu. Kura sonucunda Rümeysa çeyrek altını almaya kazandı. Tüm günlerin değerlendirmesi neticesinde ise; son ikiye Cansu ve Elif oldu. 49 puan toplayan Cansu ve kayınvalidesi Sevgül Hanım yarışmaya veda etti. 58 puan toplayan Elif, son anda elenmekten kurtuldu. 69 puan toplayan Yağnur hem haftanın birincisi hem de 5 altın bileziğin sahibi oldu.

 

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