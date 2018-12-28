Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte gün ve haftanın birincisi
Gelinim Mutfakta ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Seslerin bir hayli yükseldiği, gelinler arasındaki restleşmelerin yaşandığı Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümünde altın sevinci ve elenme hüsranı aynı anda yaşandı. Peki, Gelinim Mutftakta’dan kim elendi, bilezikleri kim kazandı?
Gelinim Mutfakta 28 Aralık tarihli bölümüyle 41. haftayı tamamladı. Hem gelinler hem de kayınvalidelerin büyük bir rekabet içerisinde olduğu 205. bölümde gelinler, “yılbaşı kurabiyesi” tarifi ile kayınvalidelerin karşısına çıktı. Gün sonunda hem gün hem de haftanın birincisi netleşti ancak öncesinde büyük tartışmalar yaşandı.
Gelinim Mutfakta 205. bölümde Rümeysa ve Yağnur arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Rümeysa, Yağnur'a karşı sesini yükseltince gelinler arasında büyük kriz yaşandı. Öte yandan Elif, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan eleştirileri Cansu'nun beğenmesine tepki gösterdi. Yaşanan tartışmada olaya müdahale eden Fatih Ürek, Cansu'nun hakaret içerikli yazıyı beğenmesine ve sözünü kesmesine fazlasıyla sinirlendi. Cansu'nun sosyal medyada Elif'e karşı yapılan eleştirileri beğenince Elif ağlayarak yarışmadan gitmek istediğini söyledi. Cansu'nun, Elif için yazılan sosyal medyadaki hakaret içerikli yazıyı beğenmesini doğru bulmayan Fatih Ürek olaya müdahale etti. Fakat Cansu'nun kendini savunması ve konuşmasına müsade etmemesi Fatih Ürek'i çileden çıkardı. Cansu ise tartışmanın sonunda yaptığı beğeni için özür diledi. Gün sonunda ise haftalık değerlendirme yapıldı ve bir gelin-kaynana ekibi yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?
ELENEN İSİM VE PUAN DURUMU
Gün değerlendirmesi ardından; 4 puan toplayan Elif gün sonuncusu, 14 puan alan Cansu üçüncü oldu. Kura sonucunda Rümeysa çeyrek altını almaya kazandı. Tüm günlerin değerlendirmesi neticesinde ise; son ikiye Cansu ve Elif oldu. 49 puan toplayan Cansu ve kayınvalidesi Sevgül Hanım yarışmaya veda etti. 58 puan toplayan Elif, son anda elenmekten kurtuldu. 69 puan toplayan Yağnur hem haftanın birincisi hem de 5 altın bileziğin sahibi oldu.
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