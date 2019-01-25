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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.01.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?

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Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 25 Ocak Cuma günü yayınlanan 225. Bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Bu haftanın birincisi, geçtiğimiz haftalardan farklı olarak 6 bilezik kazandı. Gün sonunda ise bir gelin-kaynana ekibi, Gelinim Mutfakta macerasında sona geldi. Peki, Gelinim Mutfakta’da kim elendi?

Gelinim Mutfakta bugün 45. Hafta bölümlerini tamamladı. Her puanlamanın nefeslerin tutularak takip edildiği haftanın finalinde yeni krizler çıktı. Gelinler tarafından bir türlü sevilemeyen Gülcan, bu kez Ezgi ile problem yaşadı. Gülcan ve Ezgi arasında çıkan tartışmada Ezgi'nin iddialı ve sert sözleri yeni bölüme damga vurdu. Diğer yandan kayınvalidelerden Songül Hanım, Besime Hanım'ın gelini Gülcan'dan korktuğunu iddia etti. Haftanın finalinde ise puanlama sonrası gelinler ve kayınvalideler gözyaşlarını tutamadı. Üç eşit puan alan gelinlerden biri bu hafta yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Ocak 2019'da yayınlanan 225. Bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri “muhallebili kakaolu kek " tarifi ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi sonunda; 16 puanla gün birincisi olan Gülcan, çeyrek altını almaya kazandı. Tüm haftanın totalinde 75 puan toplayan Rümeysa hem haftanın birincisi hem de 5 altın bileziğin sahibi oldu. Sina ve Yağmur son ikiye kaldı. 59 puan toplayan Yağnur ve kayınvalidesi Nilgün, yarışmadan elendi. Sıra haftanın birincisine geldiğinde ise sürpriz bir gelişme oldu. Hem Ezgi hem de Gülcan 62 puan aldı. Kendi aralarında anlaşan ikili, altınları bölüştü. Geçen haftadan kalan +1 altın nedeniyle her iki yarışmacı da 3’er altının sahibi oldu

 

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