Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 25 Ocak Cuma günü yayınlanan 225. Bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Bu haftanın birincisi, geçtiğimiz haftalardan farklı olarak 6 bilezik kazandı. Gün sonunda ise bir gelin-kaynana ekibi, Gelinim Mutfakta macerasında sona geldi. Peki, Gelinim Mutfakta’da kim elendi?
Gelinim Mutfakta bugün 45. Hafta bölümlerini tamamladı. Her puanlamanın nefeslerin tutularak takip edildiği haftanın finalinde yeni krizler çıktı. Gelinler tarafından bir türlü sevilemeyen Gülcan, bu kez Ezgi ile problem yaşadı. Gülcan ve Ezgi arasında çıkan tartışmada Ezgi'nin iddialı ve sert sözleri yeni bölüme damga vurdu. Diğer yandan kayınvalidelerden Songül Hanım, Besime Hanım'ın gelini Gülcan'dan korktuğunu iddia etti. Haftanın finalinde ise puanlama sonrası gelinler ve kayınvalideler gözyaşlarını tutamadı. Üç eşit puan alan gelinlerden biri bu hafta yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?
Gelinim Mutfakta'nın 25 Ocak 2019'da yayınlanan 225. Bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri “muhallebili kakaolu kek " tarifi ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi sonunda; 16 puanla gün birincisi olan Gülcan, çeyrek altını almaya kazandı. Tüm haftanın totalinde 75 puan toplayan Rümeysa hem haftanın birincisi hem de 5 altın bileziğin sahibi oldu. Sina ve Yağmur son ikiye kaldı. 59 puan toplayan Yağnur ve kayınvalidesi Nilgün, yarışmadan elendi. Sıra haftanın birincisine geldiğinde ise sürpriz bir gelişme oldu. Hem Ezgi hem de Gülcan 62 puan aldı. Kendi aralarında anlaşan ikili, altınları bölüştü. Geçen haftadan kalan +1 altın nedeniyle her iki yarışmacı da 3’er altının sahibi oldu
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