Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Cansu neden yok, doğurdu mu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGelinim Mutfakta’da kim elendi? Cansu neden yok, doğurdu mu?
GeriTelevizyon Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Cansu neden yok, doğurdu mu?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
06.08.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Cansu neden yok, doğurdu mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Cansu neden yok, doğurdu mu?

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 6 Ağustos tarihli bölüme dair ipuçları veren fragmandaki görüntüler kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Yarışmanın popüler isimlerinden Cansu neden yok, doğurdu mu?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da geçtiğimiz hafta sürprizlerle dolu gelişmeler vardı. Gelinlerin her gün farklı bir tarifi denediği, kaynanaların ise puanlarıyla birinciyi ve sonuncuyu belirlediği Gelinim Muftakta’da iki veda birden yaşandı. Haftanın finaline bir gün kala yarışmanın iddialı ve sivri dilli isimlerinden biri olan Cansu, yayın esnasında doğum sancısı yaşamaya başladı. Fatih Ürek hemen sağlık görevlilerini çağırdı. İlk müdahalesi stüdyoda yapılan Cansu, hastaneye kaldırıldı. Hem ekran karşısındakiler hem de diğer yarışmacıların aklında aynı soru vardı: Cansu doğum yaptı mı?

Cansu Şöhret ve bebeğinin akıbeti haftanın finali bölümünde belli oldu. Doğum haberini programın başında duyuran Fatih Ürek, anne ve bebeği ziyarete gitti, bu anlar ekrana da yansıtıldı. Cansu adına yarışan ismin kazandığı 5 altın bileziği ve diğer yarışmacıların hediyelerini Cansu'ya takdim eden Fatih Ürek, ardından yarışmacının ve Duru bebeğin dinlenmesi için odadan ayrıldı. Böylece Cansu, zorunlu olarak Gelinim Mutfakta’dan ayrılmış oldu.

Gelinim Mutfakta’da kim elendi Cansu neden yok, doğurdu mu


KİM ELENDİ?

Cansu’nun zorunlu vedasına rağmen eleme oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Özlem ve Selen haftanın en düşük puanını alan isimler oldu. 35 puan toplayan Selen ve kayınvalidesi Kamile yanım yarışmadan elendi. Haftanın birincisi ise Cansu adına belirlendi. 67 puan toplayan Ezgi oldu. Beş altın yeni anne olan Cansu’ya verilecek.

YENİ BÖLÜMDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Gelinim Mutfakta 106. Bölüm Fragmanı yayında! Yeni hafta, yeni yarışmacılar ve yeni lezzetler pazartesi günü sizlerle!Gelinim Mutfakta'ya yeni katılan yarışmacı kayınvalide Songül ile gelini Halise arasındaki istememe olayı herkesi şaşırttı!

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Bütün kadınlara güç ve ilham veren 9 Sezen Aksu parçası

‘Yaşım Kaç’ a katıldılar, 160.000 TL kazandılar…

Mağarada aşk başkadır

R

Temizlikte ne kadar iyisin? Hemen testi çöz!