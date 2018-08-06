Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Cansu neden yok, doğurdu mu?
Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 6 Ağustos tarihli bölüme dair ipuçları veren fragmandaki görüntüler kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Yarışmanın popüler isimlerinden Cansu neden yok, doğurdu mu?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da geçtiğimiz hafta sürprizlerle dolu gelişmeler vardı. Gelinlerin her gün farklı bir tarifi denediği, kaynanaların ise puanlarıyla birinciyi ve sonuncuyu belirlediği Gelinim Muftakta’da iki veda birden yaşandı. Haftanın finaline bir gün kala yarışmanın iddialı ve sivri dilli isimlerinden biri olan Cansu, yayın esnasında doğum sancısı yaşamaya başladı. Fatih Ürek hemen sağlık görevlilerini çağırdı. İlk müdahalesi stüdyoda yapılan Cansu, hastaneye kaldırıldı. Hem ekran karşısındakiler hem de diğer yarışmacıların aklında aynı soru vardı: Cansu doğum yaptı mı?
Cansu Şöhret ve bebeğinin akıbeti haftanın finali bölümünde belli oldu. Doğum haberini programın başında duyuran Fatih Ürek, anne ve bebeği ziyarete gitti, bu anlar ekrana da yansıtıldı. Cansu adına yarışan ismin kazandığı 5 altın bileziği ve diğer yarışmacıların hediyelerini Cansu'ya takdim eden Fatih Ürek, ardından yarışmacının ve Duru bebeğin dinlenmesi için odadan ayrıldı. Böylece Cansu, zorunlu olarak Gelinim Mutfakta’dan ayrılmış oldu.
KİM ELENDİ?
Cansu’nun zorunlu vedasına rağmen eleme oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Özlem ve Selen haftanın en düşük puanını alan isimler oldu. 35 puan toplayan Selen ve kayınvalidesi Kamile yanım yarışmadan elendi. Haftanın birincisi ise Cansu adına belirlendi. 67 puan toplayan Ezgi oldu. Beş altın yeni anne olan Cansu’ya verilecek.
YENİ BÖLÜMDEN İLK GÖRÜNTÜLER
Gelinim Mutfakta 106. Bölüm Fragmanı yayında! Yeni hafta, yeni yarışmacılar ve yeni lezzetler pazartesi günü sizlerle!Gelinim Mutfakta'ya yeni katılan yarışmacı kayınvalide Songül ile gelini Halise arasındaki istememe olayı herkesi şaşırttı!
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