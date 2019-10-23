Gelinim Mutfakta'da kayınvalide Çiğdem fenalaşıyor - Yarışmayı bırakacak mı?
Gelinim Mutfakta’nın 23 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak ola bölümüne dair ipuçları veren fragmana Çiğdem Hanım’ın fenalaşma görüntüleri damga vurdu. Yeni yarışmacı Melike ile tartıştıktan sonra stüdyoyu terk eden Çiğdem Hanım’ın akıbeti ilerleyen dakikalarda belli olacak.
Gelinim Mutfakta'nın yeni bölüm fragmanı yine çok konuşulacak gelişmelerin sinyalini verdi. Yeni haftanın üçüncü gününde Çiğdem Hanım ve Melike büyük bir tartışma yapıyor. "Ben çeker giderim, ben bununla yarışamam burada" diyen Çiğdem Hanım bu olaydan sonra stüdyoyu terk ediyor. Daha sonra fenalaşan Çiğdem Hanıma ilk yardım ekibi ve gelini Elif müdahale ediyor! Aysu'nun annesi ile ilgili anlattığı bir olay herkese şaşkınlık yaşatıyor! Aysu, olayı anlatırken göz yaşlarını tutamıyor.
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