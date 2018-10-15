Gelinim Mutfakta'da kaşık havası oynadılar
Fatih Ürek söyledi, Ergül Hanım ve Emel Hanım kaşık havası oynadı.
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; yarışmaya yöresel kıyafetleri ile gelen Ergül Hanım ve gelini Emel, Fatih Beyin güzel sesi eşliğinde kaşık havası oynayarak programı eğlenceli açtılar. Ergül Hanım ve Emel yarışmaya, Denizli yöresine ait kıyafetleri ile geldiler. Fatih Bey, kıyafetlerini övdükten sonra yöreye ait bir oyun oynayıp, oynayamayacaklarını sordu. Ergül Hanım hiç zaman yitirmeden kaşıkları eline aldı. Fatih Ürek oynak bir Ege Türküsü söylemeye başladı. Ergül Hanım ve Emel karşılıklı oynamaya başladı. Özellikle Ergül Hanımın kaşıkları ustalıkla kullanması herkes tarafından alkışlandı. Yarışmanın ilk dakikalarında yaşananlar herkese moral olmuş oldu...
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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