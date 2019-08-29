Gelinim Mutfakta’da Hülya korkuttu – Sağlık durumu merak konusu oldu
Gelinim Mutfakta yarışmasının 29 Ağustos tarihli bölümüne dair ipuçları veren fragmana Hülya’nın fenalaşma görüntüleri damga vurdu. Tadım sırasında yere yığılan Hülya’nın durumu kayınvalidesini de gözyaşlarına boğdu. Gelinim Mutfakta yarışmacısı Hülya’ya ne oldu?
Gelinim Mutfakta’nın 339. Bölümünden Hülya fenalık geçirerek herkesi korkutuyor. Yemek tadımı sırasında Hülya fenalık geçiriyor ve herkesin gözleri önünde yere yığılıyor! Sağlık ekibi stüdyoya girerek ilk müdahaleyi anında gerçekleştiriyor! Onu halini gören kaynanası Zeynep Hanım gözyaşlarına hakim olamıyor. Hülya’nın durumu ilerleyen saatlerde belli olacak.
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