Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi kim oldu, yarışmadan kim elendi?
Gelinim Mutfakta 1 Şubat Cuma günü yayınlanan bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Hafta finaline gelinlerin gerginlikleri damgasını vurdu. Gün sonunda gelinlerden biri altın bilezik mutluluğu yaşarken; bir gelin-kaynana yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi kim oldu, yarışmadan kim elendi?
Gelinim Mutfakta 1 Şubat tarihli bölümüyle 46. haftayı tamamladı. Haftanın finalinde yine sesler yükseldi. Gülcan, hafta sonu finalinde iddialı çıkışlarını sürdürdü, Songül Hanım ve Ezgi ile sert tartışmaların içine girdi. Gözde, Reyhan Hanım arasında söz kavgası yaşandı. Peki, hafta finalinde kim elendi, kim 5 altın bileziğin sahibi oldu?
Gelinim Mutfakta 230. Bölümünde Sevinç-Gözde Dutçu, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "fındıklı bohça kadayıfı tatlısı" tarifi ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi sonunda; 8 puan toplayan Gözde sonuncu oldu. Kayınvalidelerden toplamda 12 puan alan Gülcan 3’üncü oldu. 15 puan toplayan Sina, ise çeyrek altını almaya hak kazandı. Tüm haftanın puanları toplandıktan sonra Ezgi ve Gözde son ikiye kaldı. Gözde ve kayınvalidesi Sevinç Dutçu 52 puanla yarışmaya veda etti. 68 puan toplayan Gülcan, 5 altın bileziğin sahibi oldu.
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