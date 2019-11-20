Gelinim Mutfakta'da günün yemeği: Kashmiri Pulao nasıl yapılır? Hint pilavı Kashmiri pilav tarifi
Gelinim Mutfakta'nın 20 Kasım tarihli lezzeti bir Hint yemeği olan 'Kashmiri Pulao' oldu. Yarışmasının takipçileri Kashmiri Pulao tarifini internet üzerinden araştırıyor. Baharatların oldukça fazla olduğu Kashmiri Pulao siz de evde deneyebilirsiniz. İşte, Hint pilavı Kashmiri pilav tarifi...
Hint mutfağı gerek baharatları gerekse bol çeşidi ile ülkemizde de ilgi görüyor. Hint mutfağı denildiğinde ilk akla gelen lezzetlerden biri de Kashmiri Pulao oluyor. Kashmiri Pulao, Hint mutfağında yer alan karışık bir pirinç yemeğidir. Peki, Kashmiri Pulao nasıl yapılır? İşte, gerekli malzemeler...
KASHMİRİ PULAO (HİNT PİLAVI)
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 Adet yeşil kakule
Yarım tatlı kaşığı toz karanfil
1 diş sarımsak
Yarım su bardağı kıyılmış badem
Yarım su bardağı kuru üzüm
Yarım su bardağı kıyılmış antep fıstığı
Yarım tatlı kaşığı toz kakule
1 su bardağı basmati pirinç
5 yemek kaşığı Gül suyu
1 tutam safran
Yarım su bardağı süt
3 çay kaşığı tuz
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Üzerini süslemek için;
Kajun, ceviz ve badem kavrulur…
3-5 dal nane yaprağı
KASHMİRİ PULAO NASIL YAPILIR?
Sıvı yağı kızdırın sonra yeşil kakule karanfil ve dövülmüş sarımsağı ekleyin.
Sarımsağın rengi değişmeye başlayınca kıyılmış bademi, kuru üzümleri, yeşil fıstığı ve toz kakuleyi ilave edin.
Bir dakika kavurduktan sonra basmati pirincini, dilediğiniz miktarda gül suyunu, bir tutam safranı, süt ve tuzunu ekleyin.
Pirinç yumuşayana dek normal piav gibi pişirin…
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