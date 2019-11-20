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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'da günün yemeği: Kashmiri Pulao nasıl yapılır? Hint pilavı Kashmiri pilav tarifi

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Gelinim Mutfakta'da günün yemeği: Kashmiri Pulao nasıl yapılır? Hint pilavı Kashmiri pilav tarifi

Gelinim Mutfakta'nın 20 Kasım tarihli lezzeti bir Hint yemeği olan 'Kashmiri Pulao' oldu. Yarışmasının takipçileri Kashmiri Pulao tarifini internet üzerinden araştırıyor. Baharatların oldukça fazla olduğu Kashmiri Pulao siz de evde deneyebilirsiniz. İşte, Hint pilavı Kashmiri pilav tarifi...

Hint mutfağı gerek baharatları gerekse bol çeşidi ile ülkemizde de ilgi görüyor. Hint mutfağı denildiğinde ilk akla gelen lezzetlerden biri de Kashmiri Pulao oluyor. Kashmiri Pulao, Hint mutfağında yer alan karışık bir pirinç yemeğidir. Peki, Kashmiri Pulao nasıl yapılır? İşte, gerekli malzemeler...

KASHMİRİ PULAO (HİNT PİLAVI)

Yarım su bardağı sıvı yağ
2 Adet yeşil kakule
Yarım tatlı kaşığı toz karanfil
1 diş sarımsak
Yarım su bardağı kıyılmış badem
Yarım su bardağı kuru üzüm
Yarım su bardağı kıyılmış antep fıstığı
Yarım tatlı kaşığı toz kakule
1 su bardağı basmati pirinç
5 yemek kaşığı Gül suyu
1 tutam safran
Yarım su bardağı süt
3 çay kaşığı tuz

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Üzerini süslemek için;

Kajun, ceviz ve badem kavrulur…

3-5 dal nane yaprağı

KASHMİRİ PULAO NASIL YAPILIR?

Sıvı yağı kızdırın sonra yeşil kakule karanfil ve dövülmüş sarımsağı ekleyin.

Sarımsağın rengi değişmeye başlayınca kıyılmış bademi, kuru üzümleri, yeşil fıstığı ve toz kakuleyi ilave edin.

Bir dakika kavurduktan sonra basmati pirincini, dilediğiniz miktarda gül suyunu, bir tutam safranı, süt ve tuzunu ekleyin.

Pirinç yumuşayana dek normal piav gibi pişirin…

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