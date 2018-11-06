Gelinim Mutfakta’da günün birincisi (6 Kasım) kim oldu?
Gelinim Mutfakta programının 6 Kasım 2018 Salı günü 167. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gelinim Mutfakta’nın gelinleri haftanın ikinci gününde poşette palamut balığı tarifiyle yarıştı. Peki, Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 34. hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Gelinim Mutfakta’da hafta sonu finalinde kazanılan 5 altın bileziğin yanında, gün birincileri de 1 adet çeyrek altınla ödüllendiriliyor. Peki, Gelinim Mutfakta’nın 6 Kasım tarihli bölümünde neler oldu, en fazla puanı kim aldı?
Reyhan Hanım’a gönderilen beyaz güller damga vurdu. Sevgül Hanım, gelen hediyelerin Reyhan Hanımın kendisine gönderdiğini iddia etti. Özüm ve Betül arasındaki sorun kolye yüzünden devam etti. Öte yandan Betül’ün Ayten Hanım- Özüm’ün ilişkisini samimi bulmadığını dile getirmesi stüdyoda gergin anların yaşanmasına neden oldu. Özüm, 11 puanla günün sonuncusu oldu, 16 puan toplayan Cansu ise haftanın ikinci gününde çeyrek altını almaya hak kazandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle