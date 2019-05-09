Gelinim Mutfakta'da gün birincisi oldu? 9 Mayıs puan durumu
Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2019'da 299. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın dördüncü gününde tartışmalar yine eksik olmadı, birinci olan gelin haftanın finali için avantaj elde etti. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün gün birincisi oldu?
Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününü geride bıraktı. Haftanın finaline doğru rekabetin arttığı yarışmanın son bölümünde; Ezgi, kendisini Ceren ile yandaş yapmaya çalışan Güngör ve Gülcan'a sert tepki gösterdi. Reyhan Hanım, diğer kaynanalar havlu hediye ederek imalı bir mesaj verdi. Besime Hanım, Reyhan Hanım’a tepki gösterdi. Gün sonunda çeyrek altının sahibi belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi?
Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Kadayıf Mantısı" ile yarıştılar!
Gün değerlendirmesi ardından; 9 puan alan Gülcan günü sonuncu tamamladı, Gülcan’ı 11 puanla Güngör takip etti. Çeyrek altının sahibi ise kayınvalidelerden 15 puan alan Ceren oldu. Ezgi 13 puanla günü ikinci tamamladı.
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