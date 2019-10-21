Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, puan sıralaması nasıl oldu?
Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki ilk bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı, yarışmaya bu kez iki ekip birden dahil oldu. Beklenmedik bir vedanın olduğu Gelinim Mutfakta'nın 376. bölümünde yarışmacılar arasına Fatma Coşkun ve gelini Aysu Aydın’ın yanı sıra Şaheste Denktaş ve gelini Melike Denktaş katıldı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, puan sıralaması nasıl oldu?
Haftanın ilk günü Dilek ve kaynanası Fatma Hanımın yarışmadan çekildikleri haberi şok etkisi yarattı. Yarışmaya katılan yeni yarışmacıların eğlenceli kişilikleri yeni güne renk kattı. Fatih Ürek'in gelinlere moral olsun diye stüdyonun ortasında çiğ köfte yapması ise, yarışmada eğlenceli sahnelerin ortaya çıkmasını sağladı. Gün değerlendirmesi ardından Gelinim Mutfakta’da gün birincisi ortaya çıktı.
Gelinim Mutfakta'nın 21 Ekim 2019'da yayınlanan 376. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma Coşkun-Aysu Aydın, Şaheste- Melike Denktaş ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çiftleri "çiğ köfte" ile yarıştılar.
Gün sonuncusu 8 puanla Melike oldu, Melike’yi 9 puanla Aysu takip etti. Gün birincileri ise Duygu ve Elif oldu. 13 puan toplayan ikiliden biri, kura yoluyla çeyrek altının sahibi oldu. Kuranın şanslı ismi bu kez Duygu oldu. Üç haftadır yarışmada olan Duygu, ikinci çeyrek altınını almaya hak kazandı.
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