Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? Puan sıralaması
Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanladığı Gelinim Mutfakta yarışması haftanın ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Günün yarışma konusu olan lezzet, kaynanalar tarafından beğenilmedi ve gelinler arasında tartışma yaşandı. Peki, gün sonunda hangi gelin, kaç puan aldı? Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Kanal D’nin sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yaptığı Gelinim Mutfakta, 37. hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın 27 Kasım tarihli bölümünde Ziyafet Hanım, yeni yarışmacı Elvan'ın burnundan getirdi. Eşi telefona bağlanan Hatice duygusal anlar yaşadı. Gelinim Mutfakta 182. bölümünün son dakikalarında haftanın kritikleri yapıldıktan sonra gün birincisi belirlendi. Gün sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin, çeyrek altını almaya hak kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 182. bölümde, Şennur-Elvan Biryol, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "paskalya çöreği" tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı.
Günün en düşük puanını alan Cansu sonuncu, 10 puan toplayan Elvan ise ikinci oldu. Gün birinciliğini ise 15 puan alan Hatice elde etti, 13 puan alan Elif çeyrek altını son anda kaçırdı.
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