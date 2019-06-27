Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi?
Gelinim Mutfakta 27 Haziran Perşembe günü 329. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kayınvalide ve gelinler arasında seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde Gülcan ve Hatice arasında ipler kopma noktasına geldi. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi?
Fatih Ürek’in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki dördüncü bölümünde; Hatice ve Gülcan arasında gergin bir tartışma yaşandı. Hülya, Gülcan'ı "Mağdur" ilan etti. Kaynanalar odasında eşya krizi ayyuka çıktı. Gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, hangi gelin kaç puan aldı? İşte, 27 Haziran tarihli puan durumu
Gelinim Mutfakta'nın 27 Haziran 2019'da yayınlanan 329. Bölümünde Çiğdem-Elif Akçam, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "sebzeli yaz tavuğu" için yarıştılar.
Gün sonuncusu 7 puan alan Hatice oldu, kayınvalidelerden 13 puan toplayan Hatice hem gün birinciliği unvanının sahibi oldu, hem de 33'ncü çeyrek altınını aldı. Elif ve Hülya ise 10 puan topladı.
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