Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi?
Kanal D ekranlarının altın dağıtmaya devam eden yarışma programı Gelinim Mutfakta, yeni haftanın açılışını yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 62. Hafta Güller Bakhshayeshizadeh ve gelini Vahideh Bakhshayeshizadeh katıldı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi?
Gelinim Mutfakta 20 Mayıs Pazartesi günü 306. Bölümüyle yeni bir haftanın açılışını yaptı. Yarışmaya yeni katılan gelin, kazandığı altın bileziklerle araba alacağını söylemesi Güngör'ün tuhafına gitti. Yarışmanın yeni katılımcısı kaynana Güller Hanımın söyledikleri, Reyhan Hanımın bozulmasına neden oldu. Ezgi ve Gülcan arasındaki restleşme sert çıkışlara neden oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta'nın 20 Mayıs 2019'da yayınlanan 306. Bölümünde Güller- Vahideh Bakhshayeshizadeh, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri " “köfteli patates paçası” tarifi ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi sonunda; 9 puanın sahibi Gülcan sonuncu oldu, Ezgi ve Güngör 12 puan topladı. Yeni yarışmacı Güngör, 15 puanla çeyrek altını almaya hak kazandı.
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