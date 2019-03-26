Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi?
Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta bugün haftanın ikinci gününü geride bıraktı. Yarışmacılarına her gün çeyrek altın sevinci yaşatan Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde sesler zaman zaman yükseldi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi?
Gelinim Mutfakta 54. Hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. 26 Mart tarihli Gelinim Mutfakta 267. Bölümünde; Burcu, Beyza'ya yangın söndürücü verince ortalık karıştı! Beyza, bir önceki bölümde yemeğini yaptığı sırada fırına koyduğu ekmekler yanmış, mutfak duman altı olmuştu. Bu bölümde ise Burcu, ona yangın söndürücü vererek o ana atıfta bulundu. Beyza, bu davranışı hoş karşılamadı ve sert tepki verdi. İkili arasında seslerin yükseldiği bir tartışma yaşandı. Öte yandan Reyhan Hanım ve Nazlı Hanım arasında torunlara takılmayan çeyrek altınların tartışması sürdü. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi?
PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta 267. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekinci ve Beyza Bitmiş aldı! Çeyrek altını ise 19 puanla Gülcan aldı. 15 puan toplayan Beyza, günü ikinci tamamladı.
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