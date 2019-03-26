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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
26.03.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi?

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Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi?

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta bugün haftanın ikinci gününü geride bıraktı. Yarışmacılarına her gün çeyrek altın sevinci yaşatan Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde sesler zaman zaman yükseldi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi?

Gelinim Mutfakta 54. Hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. 26 Mart tarihli Gelinim Mutfakta 267. Bölümünde; Burcu, Beyza'ya yangın söndürücü verince ortalık karıştı! Beyza, bir önceki bölümde yemeğini yaptığı sırada fırına koyduğu ekmekler yanmış, mutfak duman altı olmuştu. Bu bölümde ise Burcu, ona yangın söndürücü vererek o ana atıfta bulundu. Beyza, bu davranışı hoş karşılamadı ve sert tepki verdi. İkili arasında seslerin yükseldiği bir tartışma yaşandı. Öte yandan Reyhan Hanım ve Nazlı Hanım arasında torunlara takılmayan çeyrek altınların tartışması sürdü. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi?

 PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 267. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekinci ve Beyza Bitmiş aldı! Çeyrek altını ise 19 puanla Gülcan aldı. 15 puan toplayan Beyza, günü ikinci tamamladı.

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