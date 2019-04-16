Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar
Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta 16 Nisan Salı günü 282. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününe Gülcan ve Güngör arasındaki tartışma damga vurdu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar
Gelinim Mutfakta’nın 282. Bölümünde; Güngör, katıldığı ilk hafta koluna taktığı 5 bileziğin keyfini sürdü ve gelinlere nispet yaptı. Güngör'ün sevincini fazla bulan yarışmacılar sert yorumlarda bulundu. Bu yüzden Gülcan ve Güngör arasında tartışma çıktı. Handan Hanım ve Nur Meltem, yarışmadan göndermek için gözlerine Ezgi'yi kestirdi. Gün sonunda çeyrek altının sahibi belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 16 Nisan 2019'da yayınlanan 282. Bölümünde Handan-Nur Meltem Akdemir, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "tavuklu börek mantı" ile yarıştılar.
GÜN BİRİNCİSİ OLAN İSİM
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan ve Ezgi aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Değerlendirme doğrultusunda; gün sonuncusu 8 puanla Meltem oldu. Meltem'i 9 puanla Güngör takip etti. Gelinim Mutfakta 282. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün birincisi 17 puanla Ezgi oldu. 12 puan alan Gülcan günü ikinci tamamladı.
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