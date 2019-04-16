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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

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Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta 16 Nisan Salı günü 282. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününe Gülcan ve Güngör arasındaki tartışma damga vurdu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

Gelinim Mutfakta’nın 282. Bölümünde; Güngör, katıldığı ilk hafta koluna taktığı 5 bileziğin keyfini sürdü ve gelinlere nispet yaptı. Güngör'ün sevincini fazla bulan yarışmacılar sert yorumlarda bulundu. Bu yüzden Gülcan ve Güngör arasında tartışma çıktı. Handan Hanım ve Nur Meltem, yarışmadan göndermek için gözlerine Ezgi'yi kestirdi. Gün sonunda çeyrek altının sahibi belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Nisan 2019'da yayınlanan 282. Bölümünde Handan-Nur Meltem Akdemir, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "tavuklu börek mantı" ile yarıştılar.

GÜN BİRİNCİSİ OLAN İSİM

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan ve Ezgi aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Değerlendirme doğrultusunda; gün sonuncusu 8 puanla Meltem oldu. Meltem'i 9 puanla Güngör takip etti. Gelinim Mutfakta 282. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün birincisi 17 puanla Ezgi oldu. 12 puan alan Gülcan günü ikinci tamamladı.

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