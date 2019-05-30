Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? İşte, puan durumu
Gelinim Mutfakta 30 Mayıs Perşembe günü 314. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın finaline doğru rekabet dozunun arttığı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde gelinlerden biri çeyrek altın mutluluğu yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte, son bölümde yaşananların kısa bir özeti
Gelinim Mutfakta yepyeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu haftanın dördüncü bölümünde; Güller Hanım, oğlunun gönderdiği mesaja, mesajla yanıt verdi. Oğlu Kemal ile görüntülü konuşan Güler Hanım kızgınlığını dile getirdi. Yasemin, Vahide'ye eşini annesine karşı dolduruşa getirdiğini düşündü. Öte yandan Gülcan ve kayınbabası Paşa yüzleşmesi yaşadı.
Bakhshayeshizadeh, Besime-Gülcan Ekinci, İnci Çolak-Yasemin Naiboğlu ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "kuş başı etli kuru dolma" tarifi yarıştılar
Gün sonuncusu 6 puanla Yasemin oldu, Yasemin’i 10 puanla Vahide takip etti. Gün birincisi 15 puan alan Ezgi oldu. 14 puan toplayan Gülcan, günü ikinci tamamladı.
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