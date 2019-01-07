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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.01.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? İşte 8 Aralık fragmanı

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Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? İşte 8 Aralık fragmanı

Fatih Ürek’in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta, 7 Ocak pazartesi günü yeni bir haftanın açılışını yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 43.hafta Songül Malatya ve gelini Sina Malatya katıldı. İkili ilk günden iddialı çıkışlarda bulundu. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? İşte, son bölümde yaşananların kısa bir özeti ve 8 Aralık fragmanı

Gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, yeni haftaya yeni yarışmacılarıyla hızlı bir başlangıç yaptı. Yarışmaya katılan yeni kaynana Songül Hanım, ipleri ilk günden eline almayı başardı. Dominant birisine benzeyen Songül Hanım, Reyhan'ın Rümeysa'ya bal hediye etmesini eleştirerek tavrını net olarak ortaya koydu. Öte yandan Ezgi, Yağnur'un Sina'ya karşı yaklaşımını biraz üslupsuz buldu ve ikili arasında tartışma çıktı. Yeni yarışmacı Sina, gün içinde 30 yaşına kadar yemek yapmadığından bahsetmişti. Günün yemeğini yaparken sıkıntı çekip, çekmediğini soran Yağnur'un üslubu, Ezgi'yi rahatsız etti. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 211. bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Songül-Sina Malatya ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri "sandal köfte tarifi” ile yarıştılar. Haftanın ilk gününde bir ilk yaşandı, kayınvalidelerin tam not alan Rümeysa 20 puanla gün birincisi oldu ve çeyrek altını almaya hak kazandı.

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