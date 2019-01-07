Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? İşte 8 Aralık fragmanı
Fatih Ürek’in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta, 7 Ocak pazartesi günü yeni bir haftanın açılışını yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 43.hafta Songül Malatya ve gelini Sina Malatya katıldı. İkili ilk günden iddialı çıkışlarda bulundu. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? İşte, son bölümde yaşananların kısa bir özeti ve 8 Aralık fragmanı
Gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, yeni haftaya yeni yarışmacılarıyla hızlı bir başlangıç yaptı. Yarışmaya katılan yeni kaynana Songül Hanım, ipleri ilk günden eline almayı başardı. Dominant birisine benzeyen Songül Hanım, Reyhan'ın Rümeysa'ya bal hediye etmesini eleştirerek tavrını net olarak ortaya koydu. Öte yandan Ezgi, Yağnur'un Sina'ya karşı yaklaşımını biraz üslupsuz buldu ve ikili arasında tartışma çıktı. Yeni yarışmacı Sina, gün içinde 30 yaşına kadar yemek yapmadığından bahsetmişti. Günün yemeğini yaparken sıkıntı çekip, çekmediğini soran Yağnur'un üslubu, Ezgi'yi rahatsız etti. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 211. bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Songül-Sina Malatya ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri "sandal köfte tarifi” ile yarıştılar. Haftanın ilk gününde bir ilk yaşandı, kayınvalidelerin tam not alan Rümeysa 20 puanla gün birincisi oldu ve çeyrek altını almaya hak kazandı.
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