Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? İşte 4 Aralık puan durumu
Ekranların sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 187. bölümüyle ekranlardaydı. Yarışmanın ikinci gününde Hatice ve Cansu arasındaki gerilim devam etti. Gün sonunda Gelinim Mutfakta’nın gelinlerinden biri çeyrek altını almaya hak kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 38. hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Gelinim Mutfakta'nın 4 Aralık tarihli 187. bölümünde çeyrek altın için günün lezzetini en iyi şekilde hazırlamaya çalışan gelinler ve kendi gelinlerinin tabağını bulmaya çalışan kayınvalideler arasında tatlı-sert bir rekabet vardı.
Haftanın ikinci bölümünde, Emel-Tuğçe Babur, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "patates püreli tavuk sote" tarifiyle yarıştı.
Hatice 6 puanla sonuncu, 9 puan toplayan Emel ikinci oldu. Gün birinciliğini ise 15 puan alan Elif elde etti, Cansu çeyrek altını son anda kaçırdı.
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